宇治抹茶千層(前)、 宇治抹茶凍.奶酪(後)。（御前上茶提供／吳娮翎台北傳真）

淡水店獨家限定，只要點任1飲品，即送上有祝福寓意的鯉魚旗、富士山吸管套。（御前上茶提供／吳娮翎台北傳真）

御前上茶宇治抹茶霜淇淋。（御前上茶提供／吳娮翎台北傳真）

抹茶專賣店「御前上茶」將品茶文化注入手感，打造一品的抹茶風味，特別選在捷運連通商店街「淡水站」1號出口開設首家大台北旗艦店，擁有得天獨厚的山景、河景、海景環繞，水岸第一排景觀席，超過30個室內座位。並嚴選在日本已有180餘年歷史（創始於西元1836年）的京都抹茶老舖作為原料，調製出令人心動的抹茶飲品、冰品、點心。

「京御抹茶飲」選用100％京都宇治抹茶，風味濃醇馥郁，而適合夏季的「抹香檸檬綠飲」抹茶香氣中帶著清新微酸口感，「抹茶那堤飲」可以依據喜好調整濃度，選擇初階、中級、極致風味，並可以客製化選擇加入豆芙、珍珠、紅豆、茶凍等，增加口感層次。

另外最受歡迎的點心則推薦大人味的「宇治抹茶千層蛋糕」，千層餅皮和內餡的完美比例，打造出豐富口感，「大滿足」擁有8cm的鬆厚蛋糕體，搭配濃郁的抹茶爆漿內餡，吃完絕對讓人大大滿足。現點現做的「宇治抹茶鬆餅」外表酥脆一口咬下，滿滿的抹茶香，搭配旁邊的霜淇淋、蜜紅豆和抹茶凍，多重享受一次滿足。

「御前上茶」招牌霜淇淋，使用日本直輸宇治抹茶，堅持不添加乳化劑，微冰沙口感，吃起綿密清爽，每一口都吃得到純粹的抹茶香，順口不甜膩。