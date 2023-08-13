瑀熙外型甜美，深受許多男粉絲喜愛。（吳松翰攝）

瑀熙從小就知道媽媽賺錢辛苦，當網紅後開始分攤家計。（吳松翰攝）

瑀熙常遭網友批評、抹黑，坦言一度撐不下去。（吳松翰攝）

瑀熙提到小時候曾不諒解媽媽無法陪伴，忍不住淚崩。（鄭宜熏攝）

網紅瑀熙（左）跟媽媽（中）、姊姊感情很好，今年瑀熙還包50萬紅包給媽媽。（瑀熙提供）

瑀熙（左）曾拉媽媽入鏡拍影片，讓她體驗當YouTuber。（翻攝自YT）

對於孝順的定義，28歲的美女網紅瑀熙認為「在你的能力範圍內盡可能地去做，那就是孝順」。瑀熙從小就知道媽媽賺錢辛苦，當起網紅後開始分攤家計，21歲將200萬存款All In當頭期款，買房孝敬媽媽，不過，工作忙碌，瑀熙坦言大部分給予物質上的滿足，慚愧沒辦法陪伴媽媽。

瑀熙從小父母離異，媽媽在台中有穩定工作，將瑀熙跟姊姊交由台南的外婆照顧，憶起小二學校有安親會，媽媽礙於工作沒辦法參加，當晚打電話給媽媽抱怨哭訴，「別人的爸爸媽媽都有來，只有我沒有」，沒想到電話另一頭的媽媽哭得比她還難過，不斷道歉：「對不起，媽媽真的沒有辦法，真的很對不起，給妳這樣的環境。」

瑀熙想起這段往事，傷心到說不出話，哭說：「我也不曉得我就一夜搞懂了，這也不是她願意，所以那次開始，我決定不要讓我媽那麼難過跟擔心。」那通電話後，即使有難過、委屈，瑀熙都選擇躲起來偷哭，也更認真去唸書，「那刻開始我就下定決心，如果我可以賺更多錢，或是為家裡帶更好的環境，我媽媽就不用那麼的辛苦了。」

她之後考上屏東教育大學教育學系，為減輕媽媽負擔，曾打工當家教，19歲在因緣際會下當起網紅，但媽媽強烈反對，要她好好讀書，直到21歲存了一筆錢，先替媽媽開了十幾年的老爺車，換了台賓士，加上不捨媽媽住在簡陋員工宿舍20年，她說當時硬著頭皮將200萬存款全部All In當頭期款，在台中購入800萬、3房2廳的房子，「我跟她（媽媽）說我還在奮鬥，現在存這些錢也不知道幹嘛，不如我就買房子，當做我未來的投資」。

瑀熙把首次購屋拍成影片當紀念，形容媽媽當下開心不已，「她擁有了人生中第一個家，雖然不是超高級也不是超大，就那種小小坪數的，但她就覺得非常開心。」表示媽媽沒想過第一間房會是女兒送的，「她原本以為這輩子會一直靠自己」。

成為知名網紅，媽媽也開始接受瑀熙的工作，母女開始一起拍影片，每當媽媽外出被認出來是「瑀熙的媽媽」時，都會開心跟她分享：「多爽！多有面子啊。」但瑀熙身為公眾人物難免飽受批評、抹黑，報喜不報憂的她一度撐不下去，「那時我一直去看醫生，吃了很多憂鬱症的藥，也很想要放棄生命，每當我有這念頭的時候，都想到媽媽真的是最辛苦的，覺得她都沒有想過要放棄生命了，我有什麼資格，更何況我的生命是她給的。」認為媽媽這輩子為了她跟姊姊而活，「她都這麼努力了，我為什麼要放棄」。

當網紅月入曾高達150萬，荷包滿滿，今年過年還包給媽媽50萬大紅包，媽媽需要什麼她都盡量滿足，但瑀熙感慨說：「我很慚愧的說，我大部分是給予物質，我真的沒有辦法很實質的陪伴媽媽，因為工作的關係，我不可能每天下台中陪她，她也有在工作，我真的沒有辦法做到這樣。」