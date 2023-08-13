國民黨總統參選人侯友宜主張擁核，其競辦發言人黃子哲質疑，民進黨立委賴品妤是雲豹能源董事長賴勁麟之女，為家族利益反核。對此，賴品妤13日反擊，其父持有股權不到總數1％，非大股東，更遑論家族企業；她痛批，任何身為新北市第12選區立委或其他核電廠所在地的民意代表、行政首長，不公開反核就是失職。

賴品妤說，她一直以來與父親皆尊重彼此的工作。這幾年的問政也皆秉持公眾利益，尤其她長期秉持反核立場，相關的社會運動也可以看見其身影。她從來都不怕威權人士打壓，更不避諱討論理念價值。

賴品妤指出，根據雲豹自行發布的說明顯示，其父親賴勁麟持有的股權不到總數的1％，並非大股東，更遑論是家族企業。他就是領月薪的董事長。歡迎質疑者自行查證。相關的抹黑言論在她2020年參選時已經被大幅操作過，這次又被冷飯熱炒還炒到快燒焦。執意要潑髒水的特定人士，根本不會正視事實。

賴品妤也說，侯友宜競辦為了掩飾侯能源政策的荒謬，與被她揭露錯誤的白營網紅發動攻擊、動用網軍猛攻她，意圖把賴品妤選區的主流反核民意扭轉成綠能圖利，此舉實在非常惡劣與可笑。

賴品妤說明，侯友宜違背立場、大轉彎的倡議將核一至三廠延役、核四重啟，就是為了要討好深藍選民。但根據他發布的資料，預計在2030年達成的再生能源配比27％與民進黨政府的30％規劃大同小異。更別說柯文哲提出的2030年40％，遠高於民進黨。也就是說兩個在野黨一來認同民進黨的能源方向，二來卻大肆以不實資訊抹黑，實為意圖欺騙民眾。

賴品妤說，她參與任何公共事務所秉持的價值觀與態度始終如一，在威權與恐嚇之前從來不畏戰。她與團隊在這三年戰戰兢兢，拾起許多地方待處理的建設、在國會的問政表現可受公評，且都有公開紀錄證明；她也將秉持初心繼續為民爭取權益。