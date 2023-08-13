有2件竊盜、詐欺、侵占與妨害自由共5條通緝罪嫌的王姓男子，從新北市跑路到南部躲藏，與陳姓女友同居在中西區1棟公寓大樓內，12日上午清晨6時，他與女友酒後爭吵，驚動警方上門，竟從5樓跳窗逃跑，直接摔落地面，身體多處骨折，倒臥哀號，警方手到擒來。

40歲王男身揹5條通緝罪嫌，1個多月前從新北市避走南部，在台南市中西區一處公寓大樓租屋與陳姓女友同居，但兩人常因細故吵架，12日清晨他與陳姓女友酒後劇烈爭吵，屋內雜物摔落一地，噪音驚動鄰居，引來警方上門盤查。

王男見警敲門，擔心通緝身分曝光，竟想學電影情節，從5樓高的房兼躍窗逃走，逐步跳下各樓層戶外的冷氣機上下樓，可惜他沒有電影主角光環加持，第1跳就失手直接摔落地面，倒在地上不斷哀號。

警方進屋後見滿屋凌亂，陳女醉醺醺呆立現場，隨即接獲通報有人跳樓受傷，遂在防火巷道發現因疼痛大聲哀號的王男，他起初不願報上姓名，被警方當場以警用小電腦查出通緝身分，改口堅稱「我沒通緝」、「我沒亂來」。

王男肋骨、骨盆皆骨折，只能在警方攙扶下送醫急救，等待傷勢痊癒再送地檢署歸案。警員告誡他目前只是偵字通緝，還不會直接入獄服刑，不需賭上生命跳樓逃跑。

警方怕他再次從醫院演出搏命逃亡記，除了將他上銬，更加派警力戒護送醫。