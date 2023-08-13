賴清德抵達紐約 台僑、陸僑上演「兩岸一家親」。總統府提供

賴清德抵達紐約 台僑、陸僑上演「兩岸一家親」。總統府提供

賴清德抵達紐約 台僑、陸僑上演「兩岸一家親」。總統府提供

賴清德抵達紐約 台僑、陸僑上演「兩岸一家親」。曾薏蘋攝

對比蔡英文！賴清德抵達紐約 飯店外台僑、陸僑互動曝光 @ChinaTimes ​

副總統賴清德特使團一行於當地時間12日晚間（台北時間13日上午）車隊，在前導車引導下駛進飯店街道，前來迎接的僑團支持者，看到賴清德車隊，情緒瞬間沸騰，高喊台灣加油；原本以為會重演今年3月底蔡英文總統過境時，陸僑與台僑隔街互罵狀況，現場不只有賴清德支持者的台灣僑胞，還有支持台灣的大陸僑胞，意外上演「兩岸一家親」。

對於賴清德過境美國的規格，除了媒體可在飛機上發稿，明天僑宴與青年座談全部開放媒體採訪，隨團與賴清德同班機抵達美國紐約的媒體，雖然搭的是客機，卻由另外專櫃、專團處理，禮遇通關。

賴清德經過14小時的飛行，終於抵達紐約下榻飯店，一下車看到上百群眾夾道歡迎，還有「華府信賴後援會」、「美東信賴後援會」等，「台灣加油」聲絡繹不絕，賴清德一下車，不只喊「副總統」，更直接高喊「賴總統加油」，賴清德也與支持擊掌、握手，並接受獻花，相當開心。

昨天夾道歡迎的民眾除了來自台灣僑胞，甚至有美國當地民眾路過，看到台灣國旗，也加入歡迎行列，說要支持台灣民主，原本以為會上演大規模的陸僑抗議，最後連一個影子都沒看到，反而接到另一頭，集結挺賴的陸僑，高舉「支持台灣民主」、「中國人反對侵台」、「愛號和平」等標語，使賴清德進入飯店整個過程意外順暢。

至於明天僑宴，除了挺賴支持者，「美東信賴後援會」等賴清德競選後援會也會參加，比照上次蔡英文總統過境紐約規模，而700張餐會券一開賣立刻秒殺。