從颱風降級為熱帶風暴的「卡努」（Khanun）為俄羅斯遠東地區帶來大雨，俄羅斯緊急事務部官員今天表示，當局已經從淹水地區撤離2000多名民眾。

法新社報導，俄羅斯緊急事務部在通訊平台Telegram表示：「濱海邊疆區（Primorye）已撤離2000多人，包括405名孩童。」

緊急事務部表示，與中國和北韓接壤的濱海邊疆區有近5000棟建築物遭遇水患，搜救人員已在當地設立13所臨時收容中心。

根據俄羅斯國營媒體塔斯社（TASS）報導，烏蘇里斯克市（Ussuriysk）的淹水災情堪稱10年來最嚴重。

卡努本週稍早襲擊日本，接著轉向前進朝鮮半島。卡努也迫使數以萬計童軍從韓國的露營地拔營。

據路透社報導，俄羅斯緊急事務部表示，當局今天已派遣一支工作小組監督遠東部分地區的風災善後工作。

緊急事務部補充表示，目前尚未接獲人員傷亡消息，且已透過提前派遣部隊來避免更多嚴重損害。

塔斯社指出，濱海邊疆區第2大城烏蘇里斯克市受創最重，市區35%到40%地區受到影響。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1120813