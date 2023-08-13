韓國「狗血劇教母」林成漢今年最新力作《榴蓮小姐》也不負觀眾們的期待，據韓國尼爾森調查指出，該劇深受40至50多歲群眾的喜愛，在40多歲收視群中的最高收視率一度衝到34.2％，女性平均搜尋率更高達84％，連續5週蟬聯同時段收視冠軍。最大功臣莫過於故事後半出現差距30歲的母子戀，2人僅見面3次就登記閃婚，還度過浪漫火熱的新婚夜。而從古代穿越到現代的婆媳組朴柱美、李多妍同時強碰摯愛轉世，前世今生的情緣糾葛究竟要如何解，讓劇迷們既興奮又期待。

《榴蓮小姐》儘管沒有人氣偶像參與演出，但因是「教母級」編劇林成漢繼《婚詞離曲》全3季後相隔一年的最新力作，前作中的夫妻檔朴柱美、池迎山，以及渣男教授全盧民都在本劇擔當要角，加上開播前暗示「媳婦愛上婆婆」、「朝鮮時代的婆媳倆穿越到現代」等前所未見的奇幻主題，話題性十足。儘管是在小型有線頻道播出，但開播後的收視率一路穩定成長，據韓國尼爾森調查顯示，全韓國收視率從第1集的4.2％到最新第14集的7.2％逼近翻倍，更已連續5週蟬聯同時段收視冠軍。

劇中的看點之一，莫過於「婆媳組」杜榴蓮（朴柱美飾）與金素貯（李多妍飾）2個朝鮮時代的女子意外穿越來到現代，除了遇到諸多第一次看到的人事物而產生各種驚訝不已的奇特反應成為本劇逗趣的笑點之外，2人在現代和過往的姻緣再次相遇，原是有錢人家小姐的杜榴蓮與長工石鐵（金敏俊飾）有段淒美的緣分，金素貯有緣無份的丈夫在現代則成了已有未婚妻的人氣演員丹登明（柳政厚飾），但也因此讓這對婆媳各自陷入了難解的多角關係。這兩代的多角關係究竟是否會在完結篇給出令觀眾滿意的交代，還得看林成漢編劇會如何解題。

不過收視屢創新高的功臣，莫過於跌破眾人眼鏡、年紀相差30歲的「母子戀」白到怡（崔明吉飾）與朱楠（郭民浩飾），2人意外於夜店相識，喜歡成熟有魅力女人的朱楠一見到白到怡就展開積極追求，第二次見面約會就求婚，讓守寡多年的白到怡招架不住，第三次碰面則更直接登記閃婚，還度過了浪漫火熱的洞房花燭夜，腦洞大開的劇情頻讓觀眾拍手叫好。不過在最新的預告當中，白到怡與朱楠兩人聊到蜜月旅行時，男方提到自己的職業，讓白到怡驚覺新老公竟是長媳張世美(尹海英 飾)的表弟，兩人不僅是親家關係，中間還尷尬卡著長媳曾在全家人面前宣布愛慕自己。

《榴蓮小姐》本週六、日將在韓國播出完結篇，friDay影音於隔天上午同步更新。