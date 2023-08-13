「大陸第一網紅」馮提莫憑藉甜美外型與歌聲，累積超高人氣，不過她在去年與經紀公司合約到期後，竟無預警消失半年，日前她才坦承是因罹患甲狀腺癌晚期開刀；如今已經康復的她，也終於重返抖音直播間開唱，吸引346萬人觀看，但卻有粉絲發現她的聲音與開刀前不同。

馮提莫日前在微博發文，宣布自己將於12日開始直播「我開心可以繼續唱歌，但也擔心開播時嗓子出狀況讓大家失望。不過一切複雜的情緒都阻止不了我的熱愛，我會全力以赴，我也會堅持唱下去，只要你們願意聽」讓許多歌迷相當期待「終於等到你了，不見不散」、「244天的等待，換來最好的期待」。

然而，馮提莫昨（12）日按照約定時間上線開唱，除演唱多首過去翻唱的經典歌曲外，也與歌手李玉剛合唱《剛好遇見你》，過程中更連換三套不同服裝，可以說是誠意滿滿；不過許多網友發現，她的嗓音與過往不同，不僅有些沙啞，音域也縮小了，另外，也有部分人將焦點放在馮提莫的外貌，懷疑她有整型，對此，粉絲出面緩頰只是她更花心思在化妝上，大家才會誤會。

馮提莫罹癌後重返直播間開唱。（圖／擷取自微博）

事實上，馮提莫在受訪時透露，當時確診甲狀腺癌晚期時，醫師告知自己以後無法唱歌，當時她心想「如果我嗓子沒了，那我覺得我活著也沒什麼意義了」而手術後，聲音確實變得沙啞，讓她崩潰痛哭，但之後找了很多的專家幫忙，加上每天鍛鍊5、6個小時才讓聲音恢復。