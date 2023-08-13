打造失智友善社區，雲林縣政府用布袋戲邀大家守護長者。（張朝欣攝）

雲林縣失智人口約有1萬人，面對失智年齡下降趨勢，縣政府與中國醫藥大學附設北港媽祖醫院為促進民眾對失智友善社區的認識，13日在北港鎮北辰國小舉辦「打造失智友善社區－懷舊偶戲」活動，藉由傳統布袋戲的演出，重拾長者回憶，並讓民眾了解失智友善社區4大元素，鼓勵社區民眾、商家共同守護失智者在地安老。

「打造失智友善社區－懷舊偶戲」活動，邀榮獲雲林縣傑出演藝團隊「黃世志電視木偶劇團」演出懷舊布袋戲，並將「友善居民、友善組織、友善環境、社會參與識能」失智友善社區4大元素融入戲碼中，讓大家了解失智症的具體行為，用理解與包容讓失智者得到支持關懷，安心放心走入社區。

縣府衛生局長曾春美表示，雲林縣將邁入超高齡社會，根據內政部人口統計，至今年6月雲林縣總人口數66萬1767人，其中65歲以上13萬4526人，依失智症盛行率8％推估，失智人口有1萬763人，且失智年齡有下降趨勢，為推動失智友善社區，特別辦理此次活動，傳遞失智友善社區理念。

媽祖醫院院長吳錫金提到，本醫院為失智友善醫院，失智據點遍及北港、水林、東勢及元長等鄉鎮共5處，至今服務約1300百餘名失智長者，目前仍持續追蹤社區失智個案及照顧者，並提供醫療照顧技巧諮詢服務、連結轉介長照服務，以及防走失智慧防護輔具使用服務。

縣衛生局指出，隨著未來雲林縣超高齡社會趨勢的發展，衛生局將持續舉辦相關活動，深耕社區，提升民眾健康認知，並期望透過社會各界的共同努力，為雲林縣失智長者打造更加友善、健康環境，讓每名長者都能夠安享晚年，活得更有品質。