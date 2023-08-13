大地酒店半露天的泳池深受房客喜愛，連平面媒體都特別商借飯店的泳池拍時尚泳裝特輯。(石智中攝)

「以愛之名 醉愛七夕」住房專案，提供情侶整整24小時的甜蜜住宿時光。(北投大地酒店提供)

情人節住房專案晚餐可品嘗2580元加1成的情人節套餐兩客，主菜有碳烤戰斧豬排、沙朗牛排、爐烤紐西蘭羊肩排可選。(北投大地酒店提供)

「大地紅燒牛肉麵」是台式川味的麵食，受到許多客人喜愛，炎熱的夏天讓人食慾大開。(北投大地酒店提供)

栩栩如生的「大地此外玫瑰情人手工蛋糕」，8月22日前優惠價999元。(北投大地酒店提供)

浪漫七夕即將到來，大地酒店於8月18日至27日期間，推出「以愛之名 醉愛七夕」情人節一泊二食住房專案，雙人入住可遠眺丹鳳山的奇岩山景房一晚，獨享提前2小時入住、延後2小時退房的尊榮禮遇，讓情人們享受整整24小時的甜蜜時光。此外，還可享用單套近3000元的情人節套餐兩客，餐期更提供酒類無限暢飲3小時，隔天早上還有主廚特製的早午餐可品嘗。

北投大地酒店以充滿藝術設計的精品旅宿風格聞名，館內半露天的泳池是夏季高人氣的夯點，深受房客喜愛。近期平面媒體還特別商借飯店的泳池當場景，拍時尚泳裝特輯，可見該泳池的吸客魅力。迎接疫後第一個七夕情人節，飯店推出「以愛之名 醉愛七夕」一泊二食住房專案，首先提供情侶24小時的甜蜜住宿時光，下午1點入住，隔天下午1點退房，房型更直接升等為最受歡迎的「奇岩山景房」，讓情人徜徉溫泉的同時，也可遠眺丹鳳山的山林絕景，感情瞬間升溫。

晚餐則是品嘗2580元加1成的情人節套餐兩客，主菜有碳烤熟成戰斧豬排、熟成沙朗牛排、爐烤紐西蘭羊肩排可選擇，搭配北海道生食級干貝、串烤櫻桃鴨胸肉、起士蛋黃薏仁燉飯等精美餐點，飯後則附上手作松露巧克力點綴出幸福的甜美滋味。而晚間6點至9點的餐期，還提供3小時無限暢飲，紅白酒、氣泡酒、啤酒、果汁、汽水任君挑選，讓小倆口度過微醺之夜。

喝足睡飽後，隔日中午前到喜歡西餐廳品嘗主廚特製的Brunch，備有極品海鮮藜麥粥、大地紅燒牛肉麵、牛肉花生培根漢堡、碳烤舒肥雞胸佐時蔬等多款不同風味中西式美食，葷素皆備，七夕專案售價15888元起。

歡慶情人節少不了最具儀式感的主題蛋糕，由喜歡廳李建嶔主廚打造「大地玫瑰情人手工蛋糕」，以北海道乳酪蛋糕為基底，外層則是粉色漸層的巧克力裝飾，栩栩如生的玫瑰花瓣，每一片都是主廚親手捏製，層層堆疊在蛋糕體上；內餡佐上荔枝慕斯，以及象徵愛情的玫瑰花果醬，花香與果香融合迸出微酸美妙的口感，演繹戀愛時的怦然心動。8月22日前優惠售價999元。

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