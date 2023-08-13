江宏傑上個月下旬遠赴日本東京召開國際記者會，宣告法院已針對他和前妻福原愛的官司做出判決，喊話前妻可以尊重判決，並申請強制執行，獲得法院准許，但因為福原愛迄今仍神隱，日本媒體也分析，江宏傑期盼的判決結果，成功率可能只有30%。

由於福原愛住所不定，因此遭質疑是為了不履行法律判決，在強制執行有困難，據日本媒體《Sponichi Annex》的報導，分析江宏傑所期盼的交接成功率可能會很低，在過往數據中顯示，只有30%的受害者實際上是通過強制處決來達到他們所期待的判決結果，因為很多被要求強制執行者，會出現「下落不明」狀況，所以江宏傑的律師大渕愛子多次喊話福原愛遵守法院判決。不過報導中也提到大渕愛子曾在大陸工作過，在處理離婚及後續衍生問題方面擁有豐富經驗，就看她如何透過法律手段，讓福原愛願意服從判決。

事實上，福原愛曾被傳疑似計畫移居新加坡，不過她近日現身日本被媒體捕捉，被問到有什麼話想說時，她僅回應：「很抱歉麻煩您了，現在還無法說什麼，只是祈求一切平安」，之後再深深一鞠躬。