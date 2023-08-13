台中知名紅酒商、綽號「象董」的朱振岳本月5日離世，下午將舉辦告別式，警方出動上百警力維持秩序。(民眾提供)

台中知名紅酒商、綽號「象董」的朱振岳本月5日離世，下午將舉辦告別式，現場場面盛大。(民眾提供)

台中知名紅酒商、綽號「象董」的朱振岳，多年前其員工駕駛他名下價值2000萬勞斯萊斯的「幻影」肇事，朱不但沒索賠百萬修理費，還將保險理賠金捐贈給颱風災民，因而成名；朱振岳本月5日因癌症離世，今天下午將舉辦告別式，因他過去曾捲入刑事案件，警方不敢大意，特別出動上百名警力及空拍機到場維持秩序。

綽號「大象」、「象董」的朱振岳在台中經營洋蔥紅酒，他名下擁有2部勞斯萊斯，朱的員工曾駕駛朱名下價值2000多萬的勞斯萊斯外出，卻在台中街頭追撞公車，據傳光是修理費用就高達上百萬元，朱男不但當下霸氣說不用賠，之後還將保險理賠金捐給莫蘭蒂颱風受災民眾，有「大善人」的稱號。

據了解，朱經營紅酒生意約10年，過去也曾捲入刑事相關案件，檢方調查發現，朱男2016年時與有詐騙集團經驗的黃姓男子合夥，在拉脫維亞設置詐騙機房，但該機房於2017年遭破獲、手下被押解返台，當時朱還曾以探監為名到看守所要手下不能將他供出，卻也使得他遭檢方鎖定、並認定為共犯且遭起訴。

據傳，朱男多年前罹患口腔癌，治療後病情一度趨於穩定，但近年似乎癌細胞又有擴散情況，本月5日因癌症復發離世，享年46歲，今天下午並將舉行告別式，現場場面盛大，警方派出160名警力維護秩序，並出動空拍機蒐證，避免突發情況。