隨著今年第7號颱風蘭恩可能登陸日本帶來強風大雨，日本JR東海公司今天表示，8月15日有可能對往來東京與大阪的東海道新幹線，實施全線或區間預防性停駛。

日本放送協會（NHK）報導，至於往來大阪到博多的山陽新幹線，JR西日本公司表示，8月15日可能在新大阪站到岡山站區間實施預防性停駛。

日本氣象廳觀測，蘭恩今天上午9時位於日本八丈島以南約380公里海面上，正以緩慢速度朝西北移動，目前中心氣壓965百帕、近中心最大風速每秒40公尺、最大瞬間風速每秒55公尺。

根據目前路徑預測，蘭恩暴風圈可能會在8月14日到15日間觸陸，並在15日從紀伊半島附近登陸「縱貫本州島」。

JR東海表示，隨著蘭恩行進路徑出現變化，東海道新幹線不會在8月14日及16日實施預防性停駛。不過，不排除14日有可能因為強風驟雨造成列車長時間停駛；16日視蘭恩帶來影響也可能有列車臨時停駛。

至於山陽新幹線部分，雖然岡山站到博多站間不會實施預防性停駛，但仍可能會有列車受颱風影響臨時停駛。

而在JR東日本部分，包括東北、秋田、山形、上越及北陸等新幹線，也可能會有列車因颱風停駛或誤點。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1120813