國民黨總統參選人侯友宜近期提出「以核減媒」的能源政策，又前往台中、台南等地跑行程，引起各界關注。前立委郭正亮與柯志恩認為，侯友宜近期會有這一系列動作，顯示他的信心已逐漸恢復，且他們都指出，侯的日本行是個轉捩點。

郭正亮昨（12）日在政論節目《TVBS戰情室》分析，由於支持度不高，侯友宜起初比較沒有自信，但隨著逐漸掌握選戰節奏，且通過了兩岸政策的難關，加上在日本的表現又被外界公認相當好，所以侯近期相當自在，信心也回來了。

同台的柯志恩也分享，在侯友宜出發至東京前，她曾對侯感冒一事擔憂，但到了東京後，侯「整個人突然都變了」，且在與日本前首相麻生太郎會面以及接受日媒採訪時，對答都相當流暢。

柯志恩透露，侯友宜這次出訪日本的過程相當順利，且日方非常喜歡他提出的「台海能夠安定、台灣能夠安全、日本安心」主張，這使他逐漸有了信心。柯志恩也預言，侯友宜已經知道未來政策的走向，在面對各種質疑時，都有辦法回應，他日前能在記者會上，單槍匹馬的闡述能源政策達22分鐘就是其中一例，這都會使他的信心逐漸增加。