警方成功協助3女脫困。（警方提供／李京昇苗栗傳真）

桃園市24歲徐姓女子，日前與友人前往苗栗縣三義鄉龍騰斷橋遊玩，當晚開車要回桃園市，卻跟著導航開進荒廢農路，「誤入歧途」受困深山竹林之中，警方請當地居民騎車引路，同時前往救援，所幸在半小時後脫困，讓她們安心返家。

苗栗警分局龍騰派出所8月11日晚間19時25分許，接獲民眾報案稱開車受困於三義鄉龍騰斷橋附近竹林內，車輛無法迴轉，龍騰派出所副所長陳彥勝及警員黃俊雲，跟徐女取得聯繫後，請她以Line發送定位。

警方確定徐女3人受困位置是已荒廢的新農農路，由於開車進入無法迴轉，因此請楊姓當地居民幫忙騎機車引路，員警則以步行方式前往搜尋，所幸經過近30分鐘的搜尋終於在竹林深處找到受困的3人。

徐女向員警表示，她們從桃園市開車前往龍騰斷橋遊玩，行程結束要離開時，因誤信導航指引將車輛開到受困地點，又因該路段竹林傾倒覆蓋路面且溼滑，所以ㄧ行人不敢再貿然前進，只好向警方求援，感謝員警即時找到她們，讓她們平安脫困。

苗栗警分局呼籲民眾，外出旅遊可事前查詢相關路況、行進路線，地圖導航在一般平面道路或許管用，但若前往山區，最好還是悉心詢問當地民眾，切勿完全聽信導航系統，避免「誤入歧途」！