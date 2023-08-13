一名來自尼泊爾的16歲少女安妮塔（Anita Chand）因當地「月經禁忌」（chhaupadi）入住「月經小屋」時，在睡夢中被蛇死。這是自2019年以來，尼泊爾再傳有女性因入住「月經小屋」死亡案件。

據英國《衛報》報導，尼泊爾的「月經禁忌」觀念在長達幾個世紀以來，認為女性在月經期間是不潔淨和不可接觸的。女性生理期期間，被禁止從事多項活動，晚上必須睡在遠離住家的小屋內。

「月經禁忌」與印度教有關，該習俗於2005年被取締，尼泊爾政府已明文禁止這項經期陋習，違例者最高可判處三個月監禁和3000尼泊爾盧比（約新台幣720元）的罰款。然而，「月經禁忌」觀念在尼泊爾西部仍根深蒂固。

「全球南方尊嚴月經聯盟」（Global South Coalition for Dignified Menstruation）創始人保德爾（Radha Paudel）表示，尼泊爾政府需要做的不僅僅是向女學生免費發放衛生巾。她說，「有一項法律規定，將驅逐經期婦女定為犯罪行，但政府本身不執行。」

據尼泊爾西部、鄰近印度邊界的白塔迪（Baitadi）地區警方表示，他們正在調查安妮塔死因。 她的家人否認她去世時正值月經期。

白塔迪潘切什瓦爾農村（Pancheshwar）副主席巴塔（Bina Bhatta）則說，「我們正在努力結束這種陋習，但仍有很多工作要做。」

距離上次傳出因「月經禁忌」而死亡的事件，是在2019年。當時只有21歲的帕爾瓦蒂（Parwati Budha Rawat）在「月經小屋」度過了3晚後喪命，這是2019年傳出的第5起因「月經禁忌」導致的死亡案件。去世的女性因動物襲擊、在無窗「月經小屋」中點火取暖，不小心吸入過多煙霧而死亡。據報，帕爾瓦蒂的姐夫只被判處3個月監禁。

帕爾瓦蒂的死訊，促使尼泊爾全國掀起反對「月經禁忌」的運動。數以千計的「月經小屋」被毀，但以目前的情形來看，這類陋習似乎正「死灰復燃」。

25年來一直致力於反對「月經禁忌」的昆瓦爾（Pashupati Kunwar）說「帕爾瓦蒂死後，我們摧毀了該地區7000多座月經小屋」，並指出人們正被宣導有關月經和法律的信息。然而，昆瓦爾說，「新冠疫情突然來了，所有的焦點都轉移到了新冠病毒。 人們又開始重建月經小屋或開始住在棚屋裡。新冠疫情之後，月經禁忌再沒什麼抗議行動，人們幾乎不再談論它了。」