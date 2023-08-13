8月連續颱風外圍環流帶來雨量，新竹縣寶山和寶二水庫目前都呈滿庫狀態，頭前溪等溪流水量豐沛，今年二期稻作無虞，陸續展開插秧，環保局為避免農民收割一期作後直接燒稻草，決定使用無人機輔助巡查，若燒稻草造成空汙等災害情節重大，最高可處10萬元罰鍰。

環保局空汙科長黃培銘說，一期稻作收割和二期稻作間隔時間較短，稻草腐化速度較慢，常見農民為求方便採用露天燃燒方式處理稻草，造成空氣汙染，環保局接獲農田燒稻草檢舉，到場勘察時常只剩下燃燒後的田梗痕跡，現場沒人。

由於露天燃燒稻草會釋放大量二氧化碳，濃煙會影響行車視線，危及用路人行車安全，產生的惡臭及懸浮微粒會刺激氣管，誘發過敏患者咳嗽、氣喘等呼吸道疾病，對人體健康產生不良影響，目前民眾都有很強的環保意識，發現燒稻草都會檢舉。

黃培銘說，空汙法第32條規定，燃燒產生明顯粒狀汙染物，散布於空氣或他人財物，依法可處1200元以上10萬元以下罰鍰，空汙科人員到場雖未發現行為人，檢測有粒狀汙染物開罰地主，但受罰人常會辯稱「別人燒的！」

環保局代理局長蕭宏杰表示，為減少露天燃燒稻草等違規情事，該局在一期稻作收割期間會加強巡查，並使用無人機輔助，強化露天燃燒稻草的好發區域做空拍巡查，請民眾勿以身試法。

蕭宏杰指局與各農會配合辦理說明會，宣導禁止露天燃燒相關法規，也積極推廣使用稻草腐化菌，台積電、中強光電、帆宣、台灣荏原及光菱電子等5家企業，今年贊助液態稻草腐化菌8000瓶，可提供800公頃的稻田使用= 依各農會提出的需求撥付，免費讓農民領用。

蕭宏杰指1公頃稻田可產生6噸稻草，800公頃稻田將產生4800噸稻草，而燃燒1噸稻草約產生1.5噸二氧化碳，若800公頃稻田不燃燒稻草，可減少碳排放量7200噸。