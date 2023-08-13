民進黨總統候選人副總統賴清德擔任總統特使，13日率團啟程訪問友邦巴拉圭參與新任總統就職典禮，途中過境美國紐約與舊金山。民進黨立法院黨團總召柯建銘13日指出，賴清德依循蔡英文一貫路線，讓國際了解台灣是堅持民主自由和人權的國家，以及為印太和平做的努力，並完成蔡交付的深化台巴邦誼和拓展兩國合作2大任務。

柯建銘在臉書指出，賴清德已抵達紐約，看到電視上台灣僑胞盛大歡迎賴的熱情，感到十分欣慰，另一方面，據報有中國動員的人士要來尋釁滋事，與上一次蔡英文總統訪美時，一模一樣的套路，顯見中國對此在意的程度。

柯建銘指出，中國宣布將在東海軍演三天，作為對此次賴清德出訪的回應，而台灣內部，如國民黨等在野黨也開始有所動作，附和中國的行動，極力的想要矮化、醜化自己國家的代表出訪，心中只有選舉，毫無國家主權意識，令人十分感嘆。

他強調，事實上，賴清德這次出訪傳達的訊息，就是要讓國際社會了解台灣是堅持民主、自由、人權的國家，同時積極參與國際事務，並且讓國際知道台灣維護印太和平所做的種種努力。

他認為，這其實就是蔡英文總統過去一貫的路線，台灣不是「麻煩製造者」，台灣是「區域和平貢獻者」，遇到威脅不屈服，得到支持不冒進，這八年來，我們一直如此，所以，這一次賴副總統的出訪，做為蔡英文總統的特使，自然依循這樣的路線，畢竟，說一套做一套，不是我們的風格。