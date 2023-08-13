新北市從事資源回收的林姓男子，因撿拾物品關係，認識常到檳榔攤找家人的女童，2021年12月間在檳榔攤一旁空地伸出狼爪，猥褻女童下體，士林地方法院依對未滿14歲女子強制猥褻罪，判處林男應執行有期徒刑2年，緩刑4年，期間前往指定醫療機構治療或心理輔導。

判決指出，林男因撿拾回收物品，常在檳榔攤附近出沒，發現兩名女童因年幼，不知道如何反抗，他先利用檳榔攤旁的空地，強行猥褻姊姊下體得逞，數天後又對妹妹伸狼爪。

44歲林男利用少女行為懞懂無知，不知該如何拒絕，姊姊雖然證稱，經林摸時沒有大叫或推開被告，但仍明確說明「林摸我的時候，讓我覺得很噁心」。判決指出，當時女童雙方年齡差距甚巨，又不是熟識，女童沒有同意的理由，並認定少女在案發現場，無他人在場，導致無助不敢反抗，隱忍林男，客觀上已經妨害姊、妹的性自主決定權，已違反意願。

合議庭考量林男過去的病史，認定行為時心智缺陷，依法予以減輕其刑，不過，合議庭駁回辯護人請求適用情堪憫恕給予減刑，依對未滿14歲女子強制猥褻罪，判處林男各1年7月有期徒刑，應執行有期徒刑2年，緩刑4年，並在緩刑期間，依檢察官指示前往醫院或心理諮商機構接受精神治療、心理輔導，可上訴。