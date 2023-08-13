花旗台灣消金業務12日併入星展銀行，44間分行、66台ATM正式走入歷史，一名女子異想天開地在網路發文問「花旗的房貸是不是不用繳了？」引發全網友爆笑，紛紛留言表示，「沒錯！不用繳給花旗，改繳給星展囉。」

原PO前天（11日）於臉書社團《爆廢公社公開版》指出，花旗銀行44間分行走入歷史，她好奇問「請問花旗的房貸是不是不用繳了？」貼文引發討論，當中也有網友有相同疑問，「我也有疑問，畢竟銷帳編號是花旗的帳號」。

其他人則紛紛表示，「當然不用繳給花旗，是繳給星展」、「沒錯，不用繳給花旗了，12日開始改繳給星展」、「可以啊！就信用破產而已」、「債務當然還是要繳」、「就算妳的錢被銀行的人偷光了！貸款一樣不會不見」、「看接手債權的銀行是哪間就繳給哪間，斷不了的，不用開心得這麼早」。

花旗44家分行、66台ATM於11日下午3點30分走入歷史，約有277萬名末代花旗卡友、超過50萬名存款與財富管理客戶受到影響，星展銀在台新任總經理黃思翰表示，確保銀行帳戶、信用卡業務以及各項業務順利完成移轉，將在第三季完成整併作業。此外星展已開始掛號寄送星展台灣金融卡給予原花旗金融卡客戶；至於信用卡客戶，分割基準日後還可以繼續使用，往後1年內，星展將主動通知並換發相對應的星展信用卡。