新竹縣綜合社會福利館開幕後，2樓為親子夢想館馬上有親子到玻璃屋沙坑搶先體驗。（羅浚濱攝）

新竹縣政府投入2.8億元興建的「新竹縣綜合社會福利館」，結合托嬰、親子育樂、兒童青少年活動與脆弱家庭支持等功能，13日由縣長楊文科、立委林思銘等人帶小朋友在陶土蓋掌印方式熱鬧開幕，楊文科希望竹北鄉親能多加使用社福館，縣府團隊也會繼續為縣民的社會福利打拚。

楊文科說，竹北市人口10年來增加41.1％，每年增加約6000人，年增率3％，縣府針對0歲至6歲幼兒，持續增設托嬰中心與幼兒園，綜合社會福利館也設置公設民營托嬰中心，同時有照顧6歲至18歲兒童至青少年的親子館，北崙里活動中心在館內5樓設立，相信福利館能夠符合各年齡層的需求。

社會處長陳欣怡指出，新竹縣綜合社會福利館，1樓至4樓為對外開放空間，1樓設置公設民營托嬰中心，有新穎的豐富教具，委託台灣幼兒早期教育協會營運，收托2足月至未足2歲的嬰幼兒共32名，已經滿招，托育比為1比4，期使收托的嬰幼兒受到良好照顧，也能降低家長的育兒負擔。

2樓親子夢想館，委託明新科大營運，服務0歲至6歲嬰幼兒及其照顧者，有親子遊戲及閱讀空間，適合0歲至2歲的爬行區、漂亮的玻璃屋沙坑、舒適的閱讀區、可愛車道區及發揮創意的藝術區，開幕後馬上就有親子到玻璃屋沙坑搶先體驗。

3樓為兒童及青少年中心，服務0歲至18歲兒童、青少年及其照顧者，有溫馨的閱讀區、闔家同樂的桌遊區、創意無限的藝術區、還有適合6歲至12歲兒童的體能遊戲場，將定期舉辦兒童及青少年活動，8月已安排「超萌！韓國矮袋鼠的下午茶」黏土課程及書法課程。

4樓為竹北區社會福利服務中心，針對脆弱家庭提供脆整合性服務，預防、協助危機處理及因應問題的能力，貫徹以家庭為核心，提供全方位福利服務。