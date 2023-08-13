美國在台協會主席羅森柏格未於紐約親迎過境賴清德副總統，藍委認為，接機規格不若以往，是美方為了保持低調，不欲中美關係受衝擊。對此，外交部反駁，羅森柏格是因參加家人婚禮而不克親自相迎，對於有立委作出錯誤表述與評論，外交部感到遺憾。

外交部副發言人蕭光偉指出，美國在台協會（AIT）理事主席羅森柏格本人，於美東時間8月11日及12日兩度親自推文，表達竭誠歡迎賴副總統，同時清楚說明她本日因參加家人婚禮而不克親自相迎，期待與賴清德於舊金山會晤，賴清德也轉貼推文並恭喜羅森柏格。

外交部認為，在如此明確的資訊背景下，竟然還有立委作出錯誤表述與評論，令人費解，也感到遺憾。理應提供國人正確資訊的國會議員及意見領袖，竟然刻意忽略公開資訊，發表臆測的訊息。外交部期盼與國人及各界共同努力，提升媒體識讀能力。

蕭光偉指出，我國總統與副總統出訪過境安排均有長期慣例。這次賴副總統過境美國也不例外，美方循例依據「安全、便利、舒適、尊嚴」的原則提供各項協助，台美雙方並在過程中充分協調、緊密溝通。