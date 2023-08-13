本土新冠肺炎疫情趨緩，各防疫措施也逐步鬆綁。不過中研院院士吳仲義表示，政府說新冠「流感化」其實是很不負責任的說法，流感有季節性，但新冠卻是持續演化，且冠狀病毒每7～8年就會有一波大流行，疫情捲土重來的機率並不低，他建議，疫情三年過去了，台灣應該要學到一點教訓，當疫苗無效、人口流動難以用封城阻絕時，應朝藥物研發著手。

台灣公共衛生促進協會今天舉辦20週年成立大會，邀請中研院院士、芝加哥大學生態和演化系教授吳仲義以「由生態演化觀點，談Covid-19帶給公衛醫療的啟示」為題，發表演說。

吳仲義表示，全球短短20年，已經面臨了三次冠狀病毒所引發疫情：2003年非典肺炎(SARS)、10年後的MERS，然後是2019年的COVID-19，新疫情崛起快速、強度加大。當大家以為這次疫情接近尾聲，問題已經解決，卻不是如此，以這三次來算，平均每7~年就會有一次冠狀病毒疫情，病毒一定會再來。

吳仲義表示，以演化論來看，傳染疾病都與高密度的哺乳動物演化來，因此所有疾病都和蝙蝠有關，而人類是人口密度非常高且最大型的哺乳類動物，再加上交通方便，移動頻繁，因此幾乎無法抵擋病毒演變。

「大家都想知道新冠病毒會不會東山再起？答案是肯定的。」回顧從2020年初從Alpha、Delta到Omicron以來，都沒有人預料到另一波會起來。以Delta為例，當2020年大陸武漢發生疫情開始，同時間其實早在非洲、美國已經發現Delta的完整序列，但Delta仍「潛伏」了一年半後，才在2021年春假之際衝上高峰。

吳仲義認為，Omicron到現在都還在演變，即使後續流行的波鋒越來越低，但各界都沒有把握Omicron是最後一個病毒序列了，然而我們恐怕無法承擔疫情再來，以這次疫情造成的經濟衝擊來看，根據WHO統計，全球經濟衝擊為10萬億美金，只要有1％的機率疫情再起，代價就是1千億美金。

「經一疫、長一智」，吳仲義認為，政府只想趕快宣布疫情結束安撫人心，但他認為，中央在這次疫情恐怕沒有「長一智」，過去三年的防疫措施包括隔離，這是較為粗糙的做法、其次是疫苗，但疫苗卻無法真正抵擋疫情，政府應回頭督促藥廠研究疫苗到底有沒有效，而不是「好像是一件不能討論的事情」。

最後是「與病毒共存」，當群體免疫高的時候，就可以這麼做，但講白了，這不叫防疫措施，而是逆來順受。吳仲義認為，流感有季節性，新冠肺炎卻是一年都有且持續演化，說新冠肺炎流感化是不負責任的說法。

他認為，「治療」可能是未來應加強的措施，尤其應及早介入治療，治療方式最好有普及性，要能不受到病毒變異影響，最好還能對其他冠狀病毒有作用，如研究就發現能夠人工製作的「高三尖杉酯鹼」（HHT），對於抑制病毒量就有很好的作用。

「全世界有一個地方防疫可以做得好，就是台灣」，他表示，像是長新冠如何治療、如何減緩病症是「醫學」的問題，但公衛學界關注的是「如何阻止疫情的擴散」，像是隔離措施就應該進行有梯度的隔離措施，從嚴到寬。他說，台灣其實有條件做到最好的防疫，畢竟除了桃園機場之外，沒有其他疫情的入口，「所以台灣出現防疫破口，實在不應該」。