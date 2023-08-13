農曆7月（8／16）即將來臨，也是「好兄弟」到人間遊逛的日子，民俗專家提醒，生肖屬牛、羊、龍、狗的人，鬼月期間犯煞，易有血光之災，可藉由布施行善化解厄運；此外，傳說好兄弟喜歡在牆角休息，因此要避免蹲在低於45公分以下的地方。

根據《自由時報》報導，民俗專家廖大乙指出，農曆7月鬼門開，民間流傳許多禁忌和習俗，像是傳說好兄弟都喜歡在牆角休息，或是低於45公分的地方移動，因此鬼月期間應避免蹲著聊天、沉思小憩，以免侵犯好兄弟的活動空間。此外，農曆7月也不要用「鬼」字稱呼好兄弟，降低冒犯疑慮。

廖大乙特別點名生肖屬牛、羊、龍、狗的人，今年鬼月犯煞，磁場較亂，情緒容易有波動，因此感情、工作難免受到影響，也要注意車關和血光之災。

若想趨吉避凶也並非沒有辦法，廖大乙表示，最直接的方式就是捐血，或是藉由布施行善化煞，像是捐錢關懷弱勢、身體力行幫助他人等，都能累積功德、擺脫厄運。

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