綠營屏東首場好政說明會，民代、公職力挺前瞻計畫。(鍾佳濱提供)

立委鍾佳濱配合民進黨中央黨部，13日在里港鄉舉辦屏東縣首場和平保台溫暖好政說明會，除前縣長曹啟鴻、縣長周春米同台助陣外，文化部長史哲也到場力挺，強調前瞻與預算分配使用，是為南北區域公平及均衡發展而做的努力，絕非選舉對手所說的「對藍綠執政地方政府大小心」；鍾佳濱則以數據駁斥在野黨批評民進黨債留子孫是扭曲事實。

周春米指出，馬英九執政全國長照預算只有30億元，只與目前屏東縣一年的長照經費差不多，而民進黨執政用心照顧長者，她上任後很快成立全國第一個長照處，這就是溫暖好政。

另外，最近幾年中央前瞻計畫補助屏東縣治水60億元，有效改善水患；文化建設補助歷史建築再造，翻轉城市鄉鎮；而無自來水地區供水改善計劃，全縣獲得23億元補助，里港鄉占1.5億元，大大提升自來水普及率，相信未來賴清德當選總統、鍾佳濱連任立委，會再繼續對屏東縣建設大力支持。

文化部長史哲稱讚鍾佳濱有完整的資歷，從校園民主運動開始，堅守信念至今，在屏東擔任副縣長或立委時，為屏東的貢獻有目共睹。

史哲說，前瞻基礎建設是有效的計畫，但這陣子有人為了選舉，將重要民生建設說成是政策買票，將為了南北均衡發展所做的努力，扭曲成執政黨大小心。前瞻是中央編特別預算讓地方政府來申請，若沒來申請當然就沒有，有來申請的，行政院也必須好好把關，讓人民的血汗錢花在刀口上。

史哲細數文化部對屏東的文資修復活化成果，打造勝利星村、屏東縣民公園、屏菸1936文化基地等數個新地標，帶動地方人流與產業活絡發展，同時也透過展演空間升級，期盼屏東藝術館劇場及屏東演藝廳成為屏東的兩廳院，帶給民眾國家級的藝文體驗。他強調，民進黨中央執政7年，台灣的進步大家感同身受 。

鍾佳濱說，在野黨批評民進黨執政債留子孫，但實務上當年李登輝交棒給陳水扁就負債近3兆元，馬英九又增加1.7兆元，反觀蔡英文執政只有增加4300億元，而且去年稅收超過預期5000億元，為了因應疫情衝擊，才發放給全國每人6000元、補助學生就學貸款、私校學費，否則任內就沒有增加債務，到底誰會執政持家一清二楚，不容抹黑。