新竹縣政府教育局舉辦「2023成家無限美好」系列活動，將迎來第7場「X＋戀愛秘旅」交友聯誼，結合實境解謎等玩法，讓參與的未婚男女一邊欣賞風光、品味美食，結交到心儀對象幸福同遊！即日起開放報名至9月1日止，限額僅40名，歡迎竹縣單身男女盡速報名參加。

教育局長楊郡慈表示，今年再度舉辦「成家無限美好」交友聯誼系列活動，在經過「情人營業中」、「桌上愛情故事」、「戀愛手作事」、「升溫運動會」等活動，加上已報名截止的「情人出遊靚LOOK、驚聲尖笑趣遊玩」後，即將迎來第7場活動「X＋戀愛秘旅」。

今年新增的「X＋戀愛秘旅」活動，將開拔至峨眉鄉「十二寮時光村」舉辦，結合解謎遊戲，以解任務的方式，增進參與者的認識、互動機會，在遊戲後也接著由專家學者為大家上一堂情感教育課程，再接續自由聯誼時間，促進、加溫彼此的好感與交集。

楊群慈指出，活動以實境解謎、多人解題、踏青健行為主軸，並以團體合作、線上引導方式進行，結合峨眉鄉優雅風光，讓參與的未婚男女擁有沉浸式活動體驗，提高彼此的接觸率及深度，達到戀愛加乘效果。

這場活動即日起開放報名至9月1日止，活動日期為9月16日，報名限額男、女各20名，只要是設籍新竹縣，或在新竹縣就業、就學、居住的22歲至45歲單身者均可報名參加，相關資訊可上新竹縣政府教育局青年事務科粉絲專頁查詢。