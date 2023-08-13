民進黨政府明年度總預算再創新高，歲出將達2.88兆元、歲入2.7兆元，歲出歲入短差逾1700億元，國民黨立委李貴敏直言「看了實在怵目驚心」，綠營無視債務負擔，祗透過補貼與政策買票討好選民，再加上政策炒短線，施政亂無章法、祗看顏色的無良作為，理所當然的把債留子孫，毫無手軟的揮霍下任政府和人民辛苦血汗錢，劣跡斑斑的惡行處處可見。

李貴敏表示，迄今斷交九國、加重兩岸危機、一事無成而祗知坐享蔣經國總統時代重大建設成果的民進黨政府，竟然玩起數據遊戲來誤導民眾？還是假裝不知道馬總統上任就碰上美國2008年金融風暴導致的全球經濟衰退，加上歐債危機﹑美元升息、人民幣貶值等衝擊等，導致經濟數據不佳。即便如此，各類預算編列依舊穩健，歲出歲入也均控制在2兆元以下。

李貴敏指出，反觀民進黨執政後，藉著一黨獨大的國會優勢，對行政部門預算浮編也全力買單，還用各項補貼討好選民並掩飾事實真相。幾年下來，自2020年起總預算已超出2兆以上，去年度總預算歲出部分更暴增到2兆7千億元以上，以致於學者預估總預算破三兆已迫在眉睫。

李貴敏說，各類預算不但浮編，還把諸多預算項目塞入特別預算，藉以迴避公共債務法有關舉債上限的規範外，還打腫臉充胖子，在國內外大撒幣。馬政府時期僅編列7項總計7953億元的特別預算，而民進黨這七年間就通過13項特別預算共計2兆4967億元，也就是馬總統時期的3.14倍。

李貴敏表示，民進黨執政，對人民超徵的稅收不但越來越多，預算也越編越高，國債更是越還越多。但在推動國家基礎建設或經濟發展上面卻是毫無進展。民眾感受的現實就是物價、低薪與住房等民生問題難解，以及缺水缺電等五缺問題的越加嚴重和惡化；再加上決策處處黑箱，用人無才，處處家族政治、派系政治，也難怪關說不斷、事故頻傳、治安敗壞、民不聊生。

李貴敏強調，拿民進黨政府的13項特別預算為例，其財源主要依賴舉債2兆2586億元，以及移用以前年度歲計賸餘2250億元。其中，疫後強化經濟特別預算財源之移用歲計賸餘1800億元，還是在野黨委員努力爭取來的，不然官員們還想舉債，也擺出一副債多不愁、你奈我何的模樣，失控的預算、惡化的財政，加上施政不透明，難怪政府離人民越來越遠，更是和世界脫軌，實在不能再放縱這個效率不彰的無能無為政府擺爛下去。