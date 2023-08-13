丁噹邀請在好萊塢學校教音樂的老師擔任樂手。（相信音樂提供）

丁噹美國開唱準備多首經典歌曲，歌迷聽得如痴如醉。（相信音樂提供）

丁噹朝聖天使隊主場安那罕天使球場。（相信音樂提供）

丁噹體驗當一日球迷。（相信音樂提供）

「全民情歌天后」丁噹結束34場音樂劇《搭錯車》的演出後，日前受邀到美國演出，丁噹說：「出道那麼久，每次上台還是很緊張，你們可能是在電視台看到我，終於漂洋過海來看你們。」難得一見偶像，台下歌迷熱情湧上搶合照，最後出動賭場警察維持秩序，現在不只美國歌迷能聽到丁噹唱歌，丁噹透過直播唱給各城市歌迷聽，將在15日晚上21：00在丁噹instagram直播開啟雲端KTV。

已經許久沒在美國開唱的丁噹，邀請在好萊塢學校教音樂的老師擔任樂手，和他們第一次合作，但默契十足，她開場先以〈夜貓〉、〈野獸〉、〈快樂頌〉帶動現場氣氛，在唱到〈派對動物〉時，全場站起來跟著音樂節奏嗨唱，丁噹也加碼演唱〈我是一隻小小鳥〉、〈親人〉等歌，以及惠妮休斯頓〈 I Will Always Love You〉，丁噹的魅力連現場外國音響師都直讚，聲音是他聽過最好聽的亞洲女歌手。

丁噹也趁此行朝聖天使隊主場安那罕天使球場，這也是她第一次觀看大聯盟球賽，特別買了大手指頭、球衣、球帽、逆轉猴加油四道具，看著全場為超級巨星大谷翔平加油，感受球賽激戰的全場熱血沸騰，球迷為了天使隊使出渾身解數，齊轉「逆轉猴」希望最後能逆轉勝，在熱鬧的氛圍下，體驗最難忘的「一日球迷」經驗。