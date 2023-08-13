A_Root 同根生參與鐵玫瑰音樂節演出。（新視紀整合行銷提供）

桃園鐵玫瑰音樂節將於10月7、8日在桃園陽光劇場免費登場，6場系列售票音樂活動本月14日啟售，共邀請12組音樂人、1場2組聯合演出，包括第31屆金曲獎最佳台語男歌手的蘇明淵與入圍今年第34屆金曲獎四項大獎的A_Root 同根生、Theseus忒修斯、克里夫等。 A_Root 同根生對於首次與蘇明淵同場演出抱持學習心態，稱讚金曲歌王蘇老師的台語很有韻味與溫度，「而且他又能成功駕馭律師與歌手2個很難的角色，堪稱斜槓之王，偶像」！

蘇明淵近期除了排定的音樂工作及律師事務外，蘇明淵預告今年將發行第三張台語專輯，專輯製作準備進入衝刺期。蘇明淵表示，同根生是他很欣賞的新銳母語創作樂團，結合各種樂器元素、樂風非常特別，雙方有著完全不同風格，必能給參與LIVE現場的人更多的刺激。

A_Root 同根生以專輯《邊緣轉生術》入圍第34屆金曲獎最佳樂團、最佳台語專輯、最佳年度專輯、最佳專輯製作人等四大獎項，他們開心表示：「有人會來社群留言說謝謝金曲獎因此認識我們這麼瘋的團（正面意味），但我們的社群追蹤數還是有很大成長空間啦～基本上沒什麼改變，還是一樣要努力奮鬥啊！」隨著6場活動推出預售及雙人套票等購票優惠，有興趣的民眾可上博客來或iNDIEVOX購票網查詢。