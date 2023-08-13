讀者提供/程炳璋台南傳真

網路揪團運動蔚為風氣，台南市卻發生1件因運動傷害被告的倒楣事件，男子「阿正」（化名）今年3月透過網路約女子「小舞」（化名）打羽球，女方聲明不得殺球，不料阿正在一記回球時揮拍稍快，羽球直接砸中吳女左眼，女方怪罪男方不守承諾，男方卻喊冤強調「並未殺球」，雙方協調5個月不成，女子近日提告過失傷害。

25歲的工人阿正3月中旬在臉書上見到有人揪團打羽球，開心回應參加，約出27歲無業的女生小舞，2人一起到協進國小羽球館打羽球，小舞因較不擅長此運動，事先要求阿正「不要殺球」。

2人在球館內隨機找在場不認識的球友組隊，打起雙打，雙方來回揮拍之下，阿正網前一球回擊，意外打中小舞左眼，小舞當場跌坐在地，痛到摀著眼睛退場，阿正見狀立刻上前關心。

小舞發現眼前白霧看不清楚，事後到醫院回診治療，她怪罪阿正不守打球諾言，驗傷到警局備案。

雙方經過5個月調解，小舞認為男方事後未妥適關心傷勢，事後對賠償金額也未達成共識，8月初遂正式提告阿正涉嫌過失傷害罪。警方依程序函送台南地檢署。

轉任律師的前台南地院法官施志遠表示，在運動競技場上，若出於一般運動行為，司法實務會判斷屬於參與者本來就必須承擔且認知的風險，稱為「可容許風險」，而被認定不構成過失傷害犯嫌。此外，過失傷害重點在於被告有無注意違反義務，本案中男子短暫回擊羽球，可能因瞬間行為致根本無法避免或難以防範，都可能成為本案起訴判斷與否的關鍵點。

施志遠表示，過去司法實務上有球友打籃球造成運動傷害，1審判有罪，結果2審改判無罪，原因都是屬於正常運動行為可容許的風險。