台南市北門路人行道空間不足，剛好只夠1輛輪椅通行。（李宗霖提供／洪榮志台南傳真）

國外媒體報導台灣是「行人地獄」，台南市更因每10萬人交通死傷人數最多，被網友稱為「台灣交通地獄第18層」。台南市夢城自立生活協會、台灣身心障礙者自立生活聯盟號召10多位使用輪椅的朋友，今天在台南火車站前體驗北門路段的人行空間，並要求市府積極改善有安全疑慮及隱藏危險之處，建構全面無障礙環境。

市府交通局長王銘德回應表示，市府在規畫與設計人行空間上，都以「人本」為目標努力，若發現有問題也會逐步改善。市府工務局也說，4年多來已逐年改善騎樓整平1818公尺，今年還將計畫改善8個路段、1643公尺；至於人行道部分，近年來新闢及改善約100公里。

10多名參與活動的成員，坐著輪椅從台南火車站繞行北門路到青年路後，再從另一側的北門路返回火車站，沿途發現障礙多、行人空間不足、設計不良等問題，讓他們覺得危機四伏。市議員李宗霖、王家貞等人，也出席參加。

活動發言人林志皓說，北門路靠近火車站的路段，人行道路舖面不好走，空間不到1米，剛好夠1輛輪椅通行，但是如果遇到花盆或腳踏車等障礙物就無法通行，加上前方如果又剛好有輪椅族也要通行，根本沒有空間「會車」。

另外，騎樓雖有整平，但只做一半，並未徹底執行，造成他們必須被迫走到馬路上導致險象環生；部分騎樓有斜坡，有的坡度甚至高達70度，輪椅族走上去可能會「翻車」，根本沒人敢走。整體而言，人行空間對輪椅族而言極不友善。

活動成員還認為，他們不是第三世界國家的人民，更不是卑微的用路人，要求政府積極改善有安全疑慮與隱藏危險的人行空間，排除不友善行人的環境亂象，並移除人行道上的電箱、大型盆栽、堆放桌椅、違停汽機車輛，讓輪椅族、娃娃車、視障者、老年人等不同身體型態的族群，都能有安全無虞的步行環境。