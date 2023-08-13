美國紐約州日前拍板定案，要在紐約曼哈頓市中心興建一棟摩天大樓，包含1,200戶住家，並保留其中80戶給911恐攻事件的倖存者和受難家屬，租金穩定，不會隨意喊漲，聽起來十分誘人，但所在位置卻讓不少人直呼「太詭異」。

根據《紐約郵報》11日報導，911恐攻事件已過了近22年，但在紐約人心中傷口仍隱隱作痛，尤其對罹難者家屬而言，更是難以磨滅的沉痛回憶。紐約州長侯可（Kathy Hochul）近來推動住房增加計畫，設法解決紐約市中心房源不足的問題，而最新通過的「世貿中心5號大樓」（5 World Trade Center）建案，完工後將提供1,200戶住宅，不僅成為曼哈頓金融區數十年來最大住宅案，其中80戶還將撥給911事件的「第一線受害者」，彌補他們受到的傷害。

紐約州長侯可（Kathy Hochul）日前宣布，要在世貿遺址附近蓋新大樓，提供部分住戶給低收入戶和911受難者家屬。

當局用意良善，不過在得知未來新家落腳的地點時，許多家屬都沉默了。世貿中心5號大樓將位於格林威治（Greenwich Street）和奧爾巴尼街（Albany Street）街口，距離世貿中心遺址「原爆點」（Ground Zero）只隔了一條街，能直接俯瞰紀念公園。

紐約市消防員大衛當時進入世貿中心搶救卻不幸罹難，他的妻子瑪莉安（Marian Fontana）說，當局的決定「很詭異」：「有人願意住在親人死亡的現場嗎？我甚至不想開車經過那裡。」另外也有網友直接點出問題：「糟糕的回憶」。

5 World Trade Center has been given the green light in Manhattan. 400 of the #skyscraper’s 1,200 residential units will be affordable and reserved for low and middle income earners - https://t.co/WSAlh5WJsM #construction #architecture pic.twitter.com/1IEBRNNVq2 — The B1M (@TheB1M) August 6, 2023

不過也有人對這項計畫表示歡迎，相信能因此大大減輕生活壓力。退休消防員布朗（Tim Brown）表示，雖然911事件讓他失去了大約一百位打火兄弟，他仍然不斷重回現場，現在甚至在911紀念博物館擔任志工，「我的反應跟別人不太一樣...但我不認為這是病態。」「若能在那裡租到價格合理的房子，我就能做更多想做的事了。」

根據初步規劃，年收入介於50,840美元至152,520美元（約新台幣162萬至486萬元）的一家三口，就有資格以「租金穩定」方案申請成為世貿中心5號大樓住戶，月租1,271美元至3,813美元不等（約新台幣4萬至12萬元）。不過目前尚不清楚911受難者和家屬是否也適用相同的租金原則。