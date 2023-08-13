中天綜合台韓綜《Running Man》今（13日）播出『《RM》旅遊計畫』，成員得規劃行程，每人輪流一次，7趟旅行結束後，再以公正的方式進行評選，倒數兩名要接受強制參加製作單位兩天一夜工作坊的懲罰，成員聽到後覺得很排斥，唯獨全昭旻超開心：「其實我有點想去。」遊戲開始前，成員興高采烈規劃行程，池錫辰甚至大膽提議一起去刺青，而且是刺《Running Man》，眾人一聽這提議都大驚。

遊戲過程，劉在錫先離開去執行任務，全昭旻馬上表達對劉在錫安排的旅遊有所不滿，後來換全昭旻得離開，她因為擔心被淪為箭靶，就故意留下來偷聽其他成員討論，沒想到剛出發3秒，成員就開始數落，當場被她抓包，輪到金鍾國離開時，哈哈則開始造謠大會，殊不知金鐘國走到門口後瞬間又折回，用如同凶神惡煞般的眼神看著大家，嚇的哈哈冷汗直流。

這一集製作單位也告知成員會提供基本經費，成員也可透過任務增加費用，這讓大家開始協商要團結一致來增加經費，講義氣的金鍾國和宋智孝都遵守承諾，但有人卻三心二意，人性的真實考驗就在本週日(8／13)晚間6點中天綜合台播出。