憲法法庭近日做出最新判決，認定販賣第一級毒品者處死刑或無期徒刑，違反比例原則，未來符合條件者可再減刑一半；無獨有偶，高雄一名涉嫌販毒的李姓男子，因接受偵訊時被銬上手銬，最後法官認定警方行為構成「不正方法」，判李男無罪。接連而來的判決讓網友全都傻眼，模仿前內政部長徐國勇酸「請員警大膽用槍」。

憲法法庭近日做出最新判決，認為現行《毒品危害防制條例》規定，販賣第一級毒品者處死刑或無期徒刑，但若減刑後仍「情輕法重」，有違比例原則，未來符合特定條件者可以再減刑一半。

不只如此，高雄一名李姓男子於2021年5月某日深夜，因涉嫌販售毒品遭警方逮捕，接受警方偵訊時他坦承犯案，但卻在法院上改口，除否認販毒外，他稱當時已吃下安眠藥準備就寢，意識不清醒，並說他明明沒有自殘、攻擊等行為，但警方卻在銬上手銬的狀況下進行偵訊，身體自由遭到限制，讓法官認定警方行為屬「不正方法」，且其他證詞多所矛盾，無法認定李男確實犯罪，因此判李男無罪，全案可上訴。

接連的判決都與毒品有關，掀起PTT網友討論，砲轟「不是要幫警察講話，但這些法官要不要到第一線去看這些毒蟲反應」、「警察抓來被法官放掉，好像快變SOP了」、「好的，以後不銬出事就請這位法官扛了」。

還有許多網友酸「菜ee司法改革大成功」、「高雄法官太暖了吧」、「前民進黨內政部長徐國勇：請員警大膽用槍」。

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