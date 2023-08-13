苗栗縣65歲以上長輩有9萬9千多人，占總人口數18％，縣府為照顧長輩、身心障礙者，推行每人每月有700點敬老愛心卡，原先敬老愛心卡有限戶籍地申請，為體恤民眾即日起可至縣內18鄉鎮市公所申辦。另提醒，今年7月1日起，可持卡搭乘台鐵享優惠。

縣府社會處長楊文志指出，縣府針對敬老愛心卡每年約編列3200萬元經費，全縣目前共發放約6萬張卡，每年使用人次有90多萬人次，主要發放對象為65歲以上長輩、身心障礙者，

可用於苗栗、新竹、豐原、巨業交通、金牌等5家客運，還能搭乘台北捷運、桃園捷運，根據統計每年約有7％是在搭乘捷運，主要是就醫需求。

另外，7月1日起擴增敬老愛心卡可以搭乘台鐵，楊文志說，只要民眾持卡上車、下車其中有1站在苗栗縣內任1火車站，即可使用點數扣抵車資，苗栗縣單趟補助上限為50點，不過新竹縣目前不在「TPASS行政院通勤月票」北、中、南3大生活圈，因此要特別注意不能往返新竹。

他表示，敬老愛心卡是鼓勵65歲以上長者、身心障礙者走出家門，積極參與社會活動，還有減輕弱勢學生通勤交通負擔，同時為讓民眾申請更便利，即日起可以在縣內18鄉鎮市公所申辦敬老愛心卡。