副總統賴清德出訪巴拉圭今天過境美國紐約，對於大陸外交部指賴清德是徹頭徹尾的「麻煩製造者」，我外交部強調，此行相關安排與以往各次前例的做法並無不同，中方毫無理由以此為藉口藉機尋釁，意圖製造不安。若中國有任何過激反應，也將遭國際社會譴責。

針對大陸外交部今天上午表示，副總統賴清德頑固堅持台獨分裂立場，是徹頭徹尾的「麻煩製造者」，美台勾連以「過境」為幌子安排賴清德在美從事政治活動，嚴重違反一個中國原則。

外交部副發言人蕭光偉指出，外交部注意到中國外交部針對我國賴清德副總統出訪並過境美國提出抗議。外交部再次強調，我國總統與副總統出訪過境安排均有長期慣例，早已行之有年。

他說，包括本次賴副總統8月出訪過境的安排，都依據「安全、便利、舒適、尊嚴」的原則順利規劃。台美雙方在過程中持續充分協調、緊密溝通，正如美方高層所公開強調，相關安排與以往各次前例的做法並無不同，中方毫無理由以此為藉口藉機尋釁，意圖製造不安。

外交部強調，中國無權干涉民主國家的正常交往，若中國針對副總統過境有任何過激反應，將是中方再度單方面挑釁及破壞區域和平穩定的行為，也將遭國際社會譴責。