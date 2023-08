銀髮族較讓人擔心的疾病,除了三高等慢性病之外,肌少症更是大眾近年來的關注焦點。預防肌少症除了運動和攝取足夠的蛋白質,一項新研究發現,缺乏鐵質也可能導致肌少症和肌肉能力退化。

肌少症會導致衰弱、免疫力降低、跌倒或骨折等問題,嚴重的話更要就醫治療,是銀髮長輩的健康殺手。除了熟知預防肌少症要多吃蛋白質和運動,最新研究也發現,鐵質是不可或缺的營養素。

●貧血又肌少症 死亡率女性是男性2倍

巴西和英國的團隊觀察了5,310個50歲以上的樣本長達10年,有將近990人死亡,其中23%有肌少症、7.5%有貧血,兩者都有的約6%。

進一步探究當中的性別差異,同時罹患肌少症和貧血的男性,死亡率為64%,女性卻暴增到將近男性的兩倍,死亡率高達117%。

巴西聖卡洛斯聯邦大學(Federal University of São Carlos)物理治療系博士候選人路易茲(Mariane Marques Luiz)表示,貧血和肌少症各自都會提升死亡率,兩者加總更會大幅提升死亡率,且貧血也可能導致肌少症,因此中、高齡者有貧血問題應立刻接受治療。該研究刊登在《老年學檔案(Archives of Gerontology and Geriatrics)》中。

為何女性死亡率會比男性高,除了女性本就比較容易罹患貧血之外,巴西聖卡洛斯聯邦大學老人學教授亞歷山大(Tiago da Silva Alexandre)解釋,可能的原因是,男性肌肉量普遍比女性高,因此受到的影響較低。

根據2017至2020年的國民營養調查,75 歲以上男性貧血比率達 37%、女性為30%,雖然女性過更年期貧血機會下降,國泰綜合醫院老人醫學科主任黃柏堯表示,即使男性肌肉流失速度快(男性約每年3%、女性約2%至2.5%)、貧血比例較女性高,但男性肌肉量本來就比女性多,所以影響會比女性更低一些。

●貧血會導致肌少症? 愈來愈多研究證實有直接關係

預防肌少症可能不只要吃夠蛋白質,鐵質也要吃夠。鐵質是重要的營養素,能形成正常的紅血球,也是血紅素的重要構成物質,幫助運送氧氣。缺鐵時,輸送到肌肉的氧氣變少,會使肌肉虛弱甚至導致肌少症。

貧血和肌少症是最近10年的新發現。以往貧血研究發現血球的攜氧量減少,會導致心肌衰竭,近來把這個概念擴及到其他肌肉,但相關的研究偏少。

黃柏堯解釋,過去貧血的原因往往是慢性病,貧血和肌少症間的關係變因很多、不好研究,不過隨著高齡化社會來臨,健康的長輩愈來愈多,單純因為老化而導致的貧血案例愈來愈多,研究才得以進行。

國內也有相關研究。2021年關渡醫院院長陳亮恭等人分析了「宜蘭員山老化世代研究」(I-Lan Longitudinal Aging Study)中730個案例,用步行速度和握力作為肌肉能力的標準,發現血紅素較高的人步行速度和握力明顯比血紅素不足的人好,且與肌少症有強烈的因果關係。

●貧血不只缺鐵 吃兩種藥物、缺乏「這個」也會貧血

貧血除了因為慢性病,單純老化導致的貧血愈來愈多,黃柏堯表示,例如因老化導致的食慾不佳或吸收能力下降,都是導致缺鐵的原因。另外,現在治療胃酸過多、胃食道逆流的制酸劑容易購得,制酸劑會影響鐵質吸收,長輩吃阿斯匹靈預防心血管問題,造成消化道糞便中有潛血反應,都可能造成缺鐵。

想補鐵可以吃富含鐵質的食物,男性每天建議攝取10毫克鐵質、女性則為15毫克,動物性食材含鐵比較多,例如豬肝、豬血、雞蛋、肉類,蔬菜穀物則是菠菜、紅莧菜、黑芝麻含有較高的鐵質,例如100克豬肝含有10.2毫克鐵、豬血有28毫克、紅莧菜有8.5毫克。

不過功能醫學營養師呂美寶表示,缺乏葉酸(維生素B9)和維生素B12也會導致貧血,「缺鐵性貧血是『小球性貧血』,缺葉酸、維生素B12的紅血球,因無法正常分化,血球體積較大,壽命也縮短,所以稱為『巨球性貧血』。」

黃柏堯也指出,無論是哪一種貧血,都會使紅血球攜氧量變少、導致肌少症,所以營養一定要吃夠,必要時適當攝取保健品補充鐵質。

