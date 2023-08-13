據媒體報導，2018年至今年5月底止，我國失聯移工已逾11萬人，民間公司聘用失聯移工現象越來越多。勞動部表示，今年1月至6月底移工失聯發生率2.28％，較去年同期3.14％已大幅降低，發生失聯人數也減少約4400人。勞動部也已提案修法加重處罰非法僱用改按非法僱用人數計罰，及提高非法媒介者5倍罰則最高至150萬元罰鍰。

勞動部表示，移工發生失聯問題從今年開始已有明顯改善，另為改善產業缺工減少失聯誘因，勞動部多次跨部會協商，已鬆綁營造業及農業等移工政策，並且建立外國仲介停權機制，協調內政部及農業部源頭提升雇主選工品質及輔導加強法遵能力，加上實施自行到案及國安團隊專案查處，藉此落實移工有效開放、管控失聯。

勞動部分析，去年受疫情影響移工引進受限，無法順利遣送失聯移工，導致國內勞動力供需失衡，2022年1月至6月移工失聯發生率3.14％，到了去年底升至全年5.96％，而自今年3月邊境、航班恢復正常，移工在台人數持續增加至73.9萬人。

此外，加上與移民署合作加速失聯移工遣返、推動自行到案及國安團隊持續查處非法僱用及非法媒介等措施，今年1月至6月底移工發生失聯人數1.67萬人，較去年同期2.1萬人，減少約4400人；移工失聯發生率，則由3.14％降低到2.28％。

勞動部強調，務實的從產業缺工需求、維護國人就業及預防移工失聯權衡移工開放政策，才能有效的減少因供需失衡造成的移工失聯原因。自2023年6月15日修正發布相關法規，開放一般營造業移工8000名並視需求最高到1.5萬名、擴大開放農業移工適用範圍及名額至1.2萬名、放寬機構看護聘僱移工新增1.4萬名、協助產業及家庭雇主留用移工轉任中階技術人力已核准1.3萬名。

勞動部表示，移工權益保障部分，除產業移工與本國勞工皆一體適用「勞基法」基本工資保障及調整金額外，自去年8月10日起，也調高新引進或期滿續聘的家事移工每月薪資至2萬元；至於移工聘僱期間，可與雇主合意轉換或依法定事由核准轉換，目前移工成功轉換新雇主已達9成。