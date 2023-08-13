飯店內近百坪的室內兒童主題樂園，遊具豐富，受到不少親子家庭推崇。(承萬尊爵渡假酒店提供)

「承萬尊爵」擁有全埔里唯一的星光泳池，日夜皆有不同風情。(陳韻萍攝)

業者貼心規劃3個不同深度的水池，分別是大人池、兒童泳池和幼兒戲水池，讓大小朋友一起戲水同樂。(陳韻萍攝)

「承萬尊爵」位於飯店頂樓的360度全景咖啡廳，為埔里最高的風景觀賞點。(承萬尊爵渡假酒店提供)

全埔里唯一的高空景觀咖啡廳，隨便拍都好看，咖啡廳還設有不同風景區的方向定位，非常便民。(陳韻萍攝)

業者定期維護兒童樂園裡的遊具、地墊厚度，甚至玩具水果的清潔都不馬虎。(承萬尊爵渡假酒店提供)

南投「承萬酒店」搶攻暑假市場，推出期間限定親子主題房。(陳韻萍攝)

尊爵套房90度環景落地窗可輕鬆看到窗外的美景，遼闊視野讓人超放鬆。(陳韻萍攝)

「承萬尊爵」善於利用大面積的窗戶引進自然光，把戶外景致納入，增加視覺亮點。(承萬尊爵渡假酒店提供)

家庭和式時尚房採和洋混搭、房中房的設計，在西式房間內設置了一間和式套房，適合兩代同遊。(陳韻萍攝)

飯店頂樓「寰宇會議廳」採劇院型設計，自然採光很有特色。(陳韻萍攝)

飯店把茭白筍、香菇、百香果、紹興酒、茶葉等埔里名產入饌，讓旅客在自助早餐中就可遍嘗埔里好滋味。(吳東峻提供)

「一品苑中餐廳」以中式桌菜為主，主廚團隊搭配當地食材設計菜單，照片為「梅干扣肉茭白筍」。(可樂旅遊提供)

可樂旅遊以自身旅行社的優勢，結合飯店周遭好玩好吃的景點，提供旅客兩天一夜埔里輕旅行。(可樂旅遊提供)

2023年對旅遊業來說是重生的開始，捱過疫情肆虐，全球民眾又能走在無國界的旅途上。近3年無法出境旅遊的日子，可樂旅遊全力投入國旅經營，旗下首家酒店品牌「承萬尊爵渡假酒店」，今年正式與大眾見面。飯店位於台灣的中心點埔里，擁有全埔里唯一的360度高空環景咖啡廳和日夜皆美的星光泳池，以及占地近百坪的兒童主題樂園。開幕迄今，受到不少家庭客與商務客青睞，假日住房率最高達9成。

疫情最慘一間房都賣不出 今年有機會轉虧為盈

2019年因緣際會下，可樂旅遊接手「友山尊爵酒店」並斥資千萬整修，升級硬體設備，也優化軟體服務，準備以全新風貌迎賓，卻遇上攪局，延宕了整整3年。受疫情影響，最慘時飯店一間房都賣不出去，曾歷經很長一段時間的虧損，即使如此，業者仍咬牙苦撐，沒有資遣任何員工，直到今年初經營才終露曙光。「上半年住房率平均達到5至6成，假日則有7、8成的住房率，有的周末甚至達到9成，我們很有信心今年會轉虧為盈。」承萬尊爵總經理曾信衡如是說。

埔里唯一360度景觀咖啡廳 星光泳池日夜皆美

「承萬尊爵渡假酒店」雖然不算是埔里的新飯店，卻是埔里唯一擁有星光泳池的酒店，不分季節全年開放，白天充滿南洋的慵懶度假氛圍，晚上則是星光熠熠，日夜皆有不同風情，讓人彷彿置身在峇里島般自在放鬆。

泳池旁設置SPA水療區以及蒸氣室、烤箱設施，讓旅客舒壓解疲勞。飯店更貼心規劃3個不同深度的水池，分別是適合大人使用的大人池、兒童泳池和幼兒戲水池，就是要讓大小朋友一起戲水同樂。

此外，飯店還擁有全埔里唯一的高空景觀咖啡廳，位於飯店頂樓360度全景咖啡廳，為埔里最高的風景觀賞點，可將埔里美景盡收眼底，也是當地地標之一。咖啡廳視野絕佳，不管是白天的小鎮風情或是落日餘暉的黃昏時刻，還是璀璨浪漫的夜景，每個時間點都可欣賞埔里鎮迷人景致，隨便拍都好看。而咖啡廳還設有不同風景區的方向定位，環繞一圈有如走訪全南投，賞景時有利於辨識方位。

親子主題房＋百坪童樂園 小孩爽放電大人樂輕鬆

「承萬尊爵」吸客特色之一是館內近百坪的室內兒童主題樂園，受到不少親子家庭推崇，進而在社群平台分享。兒童樂園裡擁有大型溜滑梯與攀爬遊戲區，外圈特別規劃了車道，讓小朋友盡享馳騁的快樂。此外，還有可愛的家家酒區、積木遊戲區，讓小孩盡情放電；其中旋轉木馬更是擄獲許多兒童的心，堪稱孩子們的快樂天堂。

占地近百坪的兒童樂園為了符合公共遊具法規，業者花費心思經營維持，包括定期維護、地墊厚度、甚至玩具水果的清潔都不馬虎，飯店協理莊秉璁笑言兒童遊戲區的每一顆水果都比真的還貴。

4種房型與多元設施 一站滿足旅客需求

酒店共有76間房、4種房型，從雙人房到8人房一應俱全，有些房型有陽台，空間寬敞舒適。暑假最受歡迎的親子房型，房內設有印地安帳篷與溜滑梯，讓小朋友在房內就可以盡情玩樂；另有家庭和式時尚房，採和洋混搭、房中房的設計，在西式房間內設置了一間和式套房，適合兩代同遊，也適合好友出遊住宿。此外，90度環景的尊爵套房，也是飯店的特色房型，每層樓只有1間，面積約20坪大小，90度環景的落地窗讓美景輕鬆映入眼簾，遼闊的視野很療癒。

從頂樓的360度環繞窗景，再到客房的陽台、尊爵套房的90度落地窗景，「承萬尊爵」很善於利用大面積的窗戶引進自然光，營造空間的通透感，增加視覺亮點與寬闊感。館內還有需要預約的KTV、健身房、休閒遊戲室、寰宇會議廳等，甚至還有寵物旅館，一站滿足旅客的多元需求。

自助早餐超豐盛 埔里名產入菜獲好評

住飯店除了房間和公共設施，東西好吃與否也很重要；埔里農產豐富，品質優良，「承萬尊爵」把茭白筍、香菇、百香果、紹興酒、茶葉等埔里名產入饌，端出清甜爽脆的茭白筍、紹興酒滷三層肉、紹興酒香腸、以地紅茶燉煮的茶葉蛋、香菇芋頭米粉湯等好料，讓旅客在自助式早餐中就可遍嘗埔里好滋味。飯店人員分享：「有不少客人就是為了吃早餐再度回訪入住。」可見得早餐是飯店「

飲」藏版魅力。

館內的「一品苑中餐廳」以中式桌菜為主，主廚團隊搭配當地食材設計菜單，像是「梅干扣肉茭白筍」，滷到軟嫩的爌肉搭配刈包，自古以來就是絕配CP，再加上鮮甜茭白筍和特調百香果醬或和風醬油，增添了一股清爽風味；「埔里紹興陶醉蝦」使用埔里著名的紹興酒清蒸白蝦，加上紅棗賦味，酒香味迷人，也帶出蝦子的鮮甜。合菜價位從4000到8000元不等。

飯店結合周遭景點 兩天一夜埔里深度遊

「承萬尊爵」緊鄰埔里交流道，加上埔里是台灣地理位置的中心點，是多數旅人前往日月潭、清境農場、合歡山的必經之路，「承萬」到日月潭約20分鐘車程，至周邊清境、奧萬大等景區約1個小時車程，很適合以此為定點，安排周邊吃喝玩樂遊。可樂旅遊表示：「我們將鄰里共好視為首要，希望透過鄰里間的友好合作，一起帶動觀光，讓埔里不再只是旅程的中繼站，而是旅遊的目的地。」

可樂旅遊以自身旅行社的優勢，結合飯店周遭好玩好吃的景點，提供旅客兩天一夜或三天兩夜埔里輕旅行，像是返鄉青年的創意私廚料理、採收茭白筍的半日農夫體驗、埔里最新的網紅夯點等，透過多元主題的景點探訪，讓旅人好好認識埔里，深化旅行的印象與記憶。