鹽水區農會翻修老舊超市，打造「意遊未盡農鮮直販所」。（張毓翎攝）

館內匯集各地農漁會的商品，以及多項民生用品，總計達上千個品項。（張毓翎攝）

今日直販所開幕活動，台南市長黃偉哲（左二）、市議員蔡育輝（左三）等人蒞臨見證。（鹽水區農會提供／張毓翎台南傳真）

台南市鹽水區農會翻修老舊超市，打造「意遊未盡農鮮直販所」，最近試營運期間不僅在地人會光顧，也有許多外地人造訪，13日正式開幕營運，現場也發表結合在地帥哥番茄與日曬寬麵的新品「鹽水番茄紅燒牛肉麵」，台南市長黃偉哲出席給予支持，希望更多人透過直販所吃到鹽水優質農特產，也來鹽水經典小鎮遊玩。

鹽水區農會總幹事邱子軒表示，農鮮直販所採用綠建材標章的樂土灰泥、康柏纖泥板與歐洲樺木合板為主要建材，突破舊有農會超市陰暗的刻板印象，展現出全新的風貌。在館內，不僅有農會自營品牌的鹽水意麵和帥哥番茄果乾等產品，也匯集各地農漁會的商品，以及多項民生用品，總計達上千個品項。

邱子軒說，農鮮直販所今年6月開始試營運，期間發現增加不少外地人，他們來鹽水遊玩，也會順道來直販所參觀，相較以往大多是在地居民逛的農會超市，透過把舊有農會超市翻新，成功拓展新客群。未來直販所還將販售咖啡，讓遊客可以坐下來好好休息一下，啜飲一杯咖啡，享受悠閒時光。

今日直販所開幕活動，黃偉哲、市府農業局長李建裕、農糧署南區分署分署長羅正宗、市議員蔡育輝等人蒞臨見證，除了有社區團隊表演、魔術達人秀、雜糧創意手作體驗、鹽水意麵免費品嘗及特技表演秀，農會也在現場發表「鹽水番茄紅燒牛肉麵」、「番茄梅子漾」2項新品，吸引不少民眾購買嘗鮮。