宜蘭國際童玩藝術節園區驚傳更衣室排隊糾紛，有名男子推打少年，網友怒批「這傷害小孩的人無法縱容」，遂將影片po上網協尋兇手，避免第二個人受害；童玩節主辦單位表示，得知後立即調閱更衣室監視器畫面，並在第一時間通知前進指揮所的員警到場了解，並由警員協助完成報案程序，以利儘速找出嫌犯。

童玩節今下午將閉幕，昨日有網友在臉書po文，指1名男子不明原因打傷小孩，以大欺小無情的揮舞著手，每下都落在小孩脆弱身軀上，擔心有第二個受害者，呼籲社會各界團結起來保護孩子，確保他們在安全愛護的環境中成長，然後盡快抓到兇手，得到公正的處理，也希望藉由此事能引發大家更深入關注孩子的權益。

網友炸鍋留言，「這種爛咖，要揪出來」、「惡劣」、「看小孩好欺負嗎」、「太扯了，雖然等很久會讓人不爽，但也沒必要打人」、「有病要看醫生，不要打小孩出氣」、「垃圾」等，怒批不能原諒，要警察盡快找到兇手。

童玩節主辦單位指出，昨下午1時許辦公室接獲家長反應，13歲兒子於更衣室遭人毆打，工作人員即調閱更衣室監視器畫面，並在第一時間通知前進指揮所的員警到場了解，並由警員協助完成報案程序，以利儘速找出嫌犯；且活動期間，在園區各設施及路口都裝設有監視器，後續亦會配合警方調查提供相關畫面。

宜警羅東分局說明，昨接獲民眾報案稱，一名男子疑在童玩節更衣室與一名少年發生排隊糾紛，推打少年造成其身上擦挫傷，警方即調派專案小組積極調閱監視器比對，已掌握犯嫌影像，將儘速查緝到案。警方表示，童玩節是縣內一年一度親子同樂盛會，開心出遊應保持理性，遇有糾紛或不法情事可撥打110報案專線。