民眾黨總統參選人柯文哲近期炮轟蔡政府「特別預算常態化」，他更以「國家打詐隊」影片，細數特別預算編列問題。柯文哲今在臉書指出，他點出事實後，卻遭到民進黨反攻，行政院長陳建仁批他說假話，綠營台北市議員更指他為還債，挪用教育基金和捷運重置基金，犧牲市民權益，但這些都是假訊息。

柯文哲在「國家打詐隊」影片指出，蔡政府將軍購歸在特別預算，但理論上是應編列在正常預算，在台灣法律上特別預算不算預算，當支出比收入多時，蔡政府將部分支出劃為特別預算，7年編列特別預算2兆4000多億，其中2兆2000億元是舉債、2000多億是歲計騰餘。

柯文哲也說，一年以上未償還的公共債務餘額高達5兆9938億元，今年底預計會達6兆6748億元，明明債務增加，但蔡英文2021年卻說22年來債務平衡，政府財政紀律不及格就作假帳，被抓到還繼續公然說謊，完全違反一個政府「正義誠信」的基本條件，因此他號召全民打詐。

柯文哲表示，他沒有挪用基金還債，任內從公務預算補到教育基金的金額，比前任市長多了上百億，用於教育相關支出近400億，台北市審計處已還他清白，教育基金從未被挪用還債，只是將基金裡面的「閒置水位」下降，「用多少、補多少」就好。

有關捷運重置基金 ，柯文哲則指出，因為北捷短期內沒有購置新車廂的計畫，他先調度部分金額，償還北市府其他高利息的借款，有借據、有付利息、最後也把欠基金的錢還清，讓債務瘦身，減輕利息壓力，這種模式早在2008年前市長郝龍斌時代就被北市府採用，用於墊還高利率的借款。

柯文哲說，許多議員明明很清楚，只是選舉期間，為了進行政治操作，甘願成為詐騙集團的一員，他認為，再怎麼想贏，也不能違背事實、不能欺騙人民、甚至顛倒是非。