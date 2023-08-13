台北捷運每到上下班時間都人潮眾多，容易發生推擠，一名女網友日前指出，搭捷運遇到2種人讓她很容易暴躁，一種是站在手扶梯前找方向的人，害後面的人差點跌到，另一種是擋在電梯門口，不讓電梯裡的人先出來，尤其上班尖峰時期每個人都在趕時間，直呼這種行為真的自私。

原PO日前在Dcard發文，上班尖峰時間總是會遇到不熟悉捷運月台方向的長者，不知道自己要往哪邊去搭車，於是下手扶梯後就停在那左右看，甚至有年輕人也站在那裡傳訊息，導致站在後面的原PO被擋住差點跌倒，後面的人也跟著撞上來，感嘆「大家都在趕時間，人潮很多，這種行為真的好自私」。

原PO表示，另一種人是喜歡站在電梯門口，不讓裡面的人先出來。由於捷運站裡的電梯較窄，又常有坐輪椅、攜帶大型物品的人，像是她有時候會帶狗狗搭捷運，結果要進來電梯的人直接站在門口，完全不留一絲空間，「沒有要讓我出來的意思欸」，就算有排隊也是一樣。

文章曝光後，引起大批網友共鳴，紛紛留言：「還沒上手扶梯就算了！在手扶梯出口塞住才叫崩潰，後面的人一直上來、前面又塞住，哪天一定會有人跌倒」、「遇過第一個…差點摔到狗吃屎」，此外網友還分享「還有站在出口逼卡閘門前找悠遊卡的」、「把整個身體靠在捷運中間鐵杆扶手的人，尤其是在那種很多人很擠的捷運上」、「一堆人都不懂先下後上，每次門一開就一堆人擠上來，要下車的是要怎麼出去？」