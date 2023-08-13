楊丞琳近來把演藝重心轉往大陸，接連接下《了不起舞社》、《心動的信號》第六季等陸綜，楊丞琳仍積極經營社群，日前在IG曬出穿搭照，她胸口火辣一排挖洞，難得展現性感，不過卻有眼尖網友抓包P圖痕跡，留言：「有張圖修到包了」，對此，楊丞琳也大方回應了。

楊丞琳日前在IG曬出一系列穿搭照，她身穿杏色針織短版上衣、高腰寬鬆牛仔褲，小蠻腰若隱若現，更顯楊丞琳的絕佳身材比例，不過卻有眼尖網友抓包P圖痕跡，留言：「有張圖修到包了」，沒想到還釣出楊丞琳正面回應：「對呀」，大方態度被網狂讚。

其實，這不是楊丞琳第一次被抓包P圖，她曾被網友發現，穿搭照後方的牆壁線條歪掉了，甚至手指P到變形，對此，楊丞琳則大方表示，自己不是修圖師，「圖修歪不是很正常嗎？你們也太大驚小怪了吧」，至於手指變形，她則幽默說：「把手修成雞爪，我真是服了我自己」。

楊丞琳可以說是婚姻、事業兩得意，在大陸發展順利，並在6月第5度攻下小巨蛋，老公李榮浩不顧前一晚在西安舉辦演唱會，隔天歷經轉機，趕在楊丞琳開唱前一刻抵達，坐在包廂裡隨著音樂跟唱，還拿楊丞琳專屬專屬應援手燈拍照，以行動支持老婆，低調曬恩愛閃瞎眾人。