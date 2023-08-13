勇士隊小阿庫尼亞盜二壘，大都會二壘手觸殺不及。（美聯社）

大聯盟官網指出，天使隊大谷翔平、勇士隊小阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）今年可望成為最優秀的「聯盟雙星」之一。大谷的表現如果持續到季末，不管天使戰績如何，他肯定都是全票美聯MVP。大聯盟並非每個球季都有實至名歸的MVP，只不過每年總是得選出來（包括疫情縮水球季），不像日本職棒還會有「澤村賞」從缺（投手最大獎）或是中華職棒金手套獎從缺的情況。

2022年「法官」賈吉（Aaron Judge）突破美聯單季61轟的「馬里斯障礙」，加上他11.5的勝場貢獻值獲選MVP。大谷翔平的表現如果換在平常的球季很可能是全票MVP，偏偏碰到62轟的賈吉，不過美國作家還是有人「跑票」給大谷。

大谷翔平2021年全票凍蒜美聯MVP，打擊表現極佳的小葛瑞洛（Vladimir Guerrero Jr.）還頗有微詞，他對媒體抱怨：「我自知贏不了大谷，但我沒有得到任何第1名選票，這讓我很不爽。」畢竟該季的大谷被形容為棒壇的獨角獸、夢幻等級的球員。

2012年「神鱒」卓奧特（Mike Trout）以菜鳥身分一鳴驚人，雖然倒楣碰上米蓋卡布瑞拉（Miguel Cabrera）勇奪美聯打擊三冠王，不過神鱒還是害到卡布瑞拉沒有全票當選MVP。

所幸今年沒有這樣的爭議，小阿庫尼亞是國聯球員，大谷表現再神也不會影響到他。小阿庫尼亞目前累積26轟54盜，有機會把「跑轟」數據提升到全新境界，事實上去年有4支球隊「全隊的盜壘數」達不到50次。