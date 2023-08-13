大陸男星黃曉明與Angelababy（楊穎）在2020年初結束近7年婚姻，兩人恢復單身後的感情狀態一直是外界關注的焦點，其中黃曉明先是傳出熱戀千億白富美葉珂，近日再被狗仔拍到疑似與演員趙仕瑾互動親密，引發外界熱議；而日前他在節目上坦言「我已經有一個兒子，現在想要一個女兒！」之後便被網友爆出可能隨時再婚。

黃曉明日前在大陸實境節目《中餐廳》先是問及許光漢何時想結婚生子，許光漢坦言自己其實一直都想要，只是要先有對象，接著，黃曉明提到：「我已經有一個兒子，現在想要一個女兒！」因為每當看見網上女兒與爸爸互動的影片，就覺得被融化了；然而，此話一出便在微博上引發討論，更有網友爆出黃曉明可能再婚的消息，加上他在節目中所說的，讓其他網友認為說不定女方已經懷孕。

黃曉明在節目上坦言想要女兒。（圖／擷取自微博）

事實上，黃曉明在離婚後沒多久，便傳出與網紅葉珂在一起，對此，葉珂曾在留言區回應網友詢問指出「全都是張冠李戴」否認了此前和黃曉明的聚餐傳聞，更發文反擊「如果只是他人普通的八卦好奇，我卻無法忍受的話，那是我度量太小。一直以和為貴，但惡意編排造謠，甚至是同為女性卻造黃謠，卻是我實在無法接受的。該起訴的準備起訴了，也請諒解」。

然而，黃曉明日前被大陸狗仔「攝影劉大錘」直擊與一名女子在街上漫步，並一同到VIP包廂看電影，互動看似十分親密，狗仔也指出女方卻並非網紅葉珂，而是演員趙仕瑾；對此，雙方未做出回應。