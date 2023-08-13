82歲鍾姓婦人日前在臉書看到投資廣告，加入LINE群組後，投入500萬元現金，卻未獲得合理報酬，鍾婦兒子親自造訪該投資公司，但該公司明白表示鍾婦所投資不屬於公司的運作範疇，因此驚覺遭詐。警方要求鍾婦配合詐團，面交現金，當場逮捕20歲女車手，訊後依法送辦。

警方調查，此手法為詐團在各社群網路平台刊登「讓你輕鬆賺」「高報酬保證獲利」等一頁式廣告，廣邀網友加入「LINE投資群組」或「假投資APP」，群組內有同夥佯稱可帶領學員操作股市或代為投資賺錢，而且保證獲利，並搭以言語誘惑，讓被害人卸下心房，之後更安排外派專員車手與被害人面交，使被害人一步步掉入陷阱。

警方指出，鍾婦在臉書看有人在教導投資，從臉書連結至LINE，還提供盯盤、報股等服務，並說投資股市APP「運盈」是合法的。她陸續投入500萬，卻始終無法出金獲利，她的兒子還親自造訪該投資公司，得知該公司也遭冒用，因而向警方報案。

警方表示，鍾婦假意配合詐團，相約面交投資款項美金4萬元（約台幣140萬元），警方則埋伏在碰面地點附近，當女車手現身取款，被警方當場逮捕，訊後依詐欺罪移送法辦，並將持續溯源追查。

警方呼籲，網路日漸發達，詐騙集團手法推陳出新，近日新興假冒名人假投資詐騙除匯款外，還推出面交到府服務方案，皆標榜高獲利、低風險、散佈假連結及鎖定民眾貪圖快速致富的心態，提醒民眾提高警覺。