許多人出國旅遊時，喜歡在機場秀出登機證的照片，或是自拍照，分享度假喜悅，不過資訊安全專家警告，這些舉動可能讓有心人士毀了你的假期。

綜合旅遊資訊網站「The Travel Magazine」、英國《太陽報》（The Sun）報導，VPN業者「NordVPN」資安專家沃門霍文（Adrianus Warmenhoven）警告，民眾出國度假時，千萬不要秀出在機場的照片，他說即便是照片，機票上的條碼也能看得一清二楚，駭客能透過照片掃描條碼，查出民眾的全名、訂位編號，甚至是個人聯絡資訊。

他說這些資訊就足以讓駭客取消民眾的回程班機、盜走帳戶資金，破壞民眾的假期。

報導指出，駭客只要掃描機票上的條碼，就能利用這些資訊駭進民眾的航空帳戶，竊取里程數，或是更改未來航班，駭客也能冒充航空公司人員，致電民眾詢問信用卡資訊。此外，駭客也能透過登機證資料、民眾在社群媒體上公開的任何資訊，誘導旅行社或航空公司分享客戶資料，駭客後續也可能轉賣這些個資，甚至進一步進行詐騙。

除了秀出登機證外，沃門霍文指出，度假期間公開秀出假期照片，等於是在昭告天下家裡沒人，他建議民眾度假完、返家後再分享照片，「別讓粉絲知道你家現在唱空城」。

資安專家警告，民眾出國時，經常在機場曬出登機證、自拍照的舉動，可能讓有心人士竊取個資。（示意圖／shutterstock）

他也列出幾項民眾出國旅遊時仍能安全上網的簡單建議：

■修改私人設定

他說最重要的是要知道誰看得見你的貼文，出國前，先在社群網站的個人設定頁面修改為私人，如此一來就不是所有人都看得見你分享的旅遊貼文與照片。

■刪除個人資料

刪除社群網站上的個人住址及電話，避免不斷打卡、更新所在地點，也不要分享護照、機票或其他文件的照片。

■連上公用Wi-Fi時務必謹慎

沃門霍文指出，咖啡店、飯店、商店提供的Wi-Fi網路通常不夠安全、容易受到監控，駭客能透過特殊軟體從未受保護的網路竊取資料。他建議民眾使用公共Wi-Fi時先安裝VPN。