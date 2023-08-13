許志豪昔從歌唱比賽節目出身，目前也是選秀節目《超級紅人榜》主持人，他透露自己在進入演藝圈前，曾有穩定工作，白天在總統府後來到立法院，晚上在補習班教書。之後他偶然參加歌唱比賽獲得好成績，簽約出道，他辭掉所有工作，沒想到積蓄很快就花光，之後更長達8年的沒有收入。

許志豪日前在《單身行不行》中分享自己在演藝圈中的甘苦談，他曾經是個穩定的上班族，白天在總統府後來到立法院上班，晚上便在補習班兼差教書，日子十分充實，直到2007年參加《亞洲新人歌唱大賽》獲得優勝，簽約出道便辭去所有工作，專注製作唱片。

許志豪雖然認真做音樂，但積蓄很快用光，而且唱片沒獲得好成績，連商演跟通告都沒接到，「我的收入，零是常態，7、8年吧！我後來負債，欠了卡債」，他直言當時根本不叫生活，而是生存，每個月都在和卡債的最低應繳金額奮鬥，「最低應繳金額都還不出來，累積欠款大概將近100萬。」一度想跟路邊的阿婆一起撿資源回收來賣錢，因為有潔癖而作罷。

所幸，有風水節目以通告費1萬元邀約他，許志豪覺得有錢賺就答應，命理師廷醒他的家中出現10多個風水缺失，許志豪也表示，當時先從不需花錢的地方改格局，過了一個月就出現變化，他開始接到新的合約、主持節目，「有了知名度，有了商演，經濟狀況開始改善，那個通告是我人聲的轉捩點，改變我整個生命。」

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