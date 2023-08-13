花蓮林姓民眾今天凌晨與岳父到萬榮鄉西林村山區打獵，返家途中因天色昏暗不慎迷路，加上壽豐溪水湍急，無法渡河，經警消架設繩索後，2人平安渡河脫困，幸無大礙。（鳳林警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮一名林姓民眾今天凌晨與岳父前往萬榮鄉西林村山區打獵，返家途中因天色昏暗不慎迷路，加上壽豐溪水湍急，無法渡河，當地居民見林男的求救呼喊聲及頻頻閃爍的燈光後，趕緊通報求援，經警消架設繩索協助渡河後，平安幫助2人脫困，幸無大礙。

鳳林警分局表示，西林派出所在13日凌晨1時45分獲報指出，林男與岳父2人在山區走散，期間因壽豐溪水湍急，陷入困境，當地居民發現林透過燈光和呼喊，遂報案向警方請求協助。

西林派出所警員蔡坤霖與黃文潁隨即趕赴現場，由於當時天色昏暗，加上河水湍急，無法立即展開救援行動，聯繫消防隊並通知山警謝光亮前往協助，在山警的引領下，警方與消防隊員穿越急流，成功抵達林男受困的位置。

經消防隊員詳細評估現場，採橫渡繩索方式，成功幫助2人安全渡過河流，幸無生命危險，2人隨後也向警消表示可自行返家。

警方表示，此次救援行動得力於西林派出所警員的果斷決策與協調能力，加上山警的帶領與消防隊專業的救護能力，在大家分工合作下，成功協助民眾脫困，不過仍呼籲戶外活動時，務必注意自身安全，避免類似事件再次上演。